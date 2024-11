Destaques da manhã (13.11.2024)

Os índices da região Ásia-Pacífico estão a negociar maioritariamente em alta. Os índices chineses estão a ganhar entre 1,10% e 1,90%. O índice Nikkei 225 do Japão está a cair 1,10% para 38.750 pontos, enquanto os futuros do índice SG20cash de Singapura estão a subir 0,65%.

Os índices nos EUA fecharam em baixa, registando quedas moderadas. O índice US500 voltou a ficar abaixo do nível dos 6.000 pontos, com a maior venda a ser registada no índice US2000 de pequena capitalização.

A venda do mercado bolsista nos EUA foi sobretudo notada nos instrumentos que mais ganharam durante o último Trump Trade, vistos como potenciais beneficiários do regresso de Donald Trump à Casa Branca.

As ações da Tesla (TSLA.US), que tinham subido cerca de 30% desde o dia das eleições, caíram mais de 6% ontem, enquanto as ações do Trump Media & Technology Group (DJT.US) caíram quase 9%.

No entanto, a inversão do Trump Trade só foi evidente no mercado de ações, uma vez que o dólar continua a ganhar e permanece uma das moedas mais fortes atualmente. O índice USDIDX está a subir 0,16% para 106 pontos. Por outro lado, uma das moedas mais fracas é o iene japonês, perdendo cerca de 0,3% -0,4%. O USDJPY está em alta de 0,35% hoje, para 155,0700.

O evento mais importante de hoje será a divulgação do relatório do CPI dos EUA. As expectativas dos analistas indicam um ligeiro aumento da inflação global e nenhuma mudança para a inflação subjacente numa base anual.

Hoje cedo, vimos o lançamento do relatório de crescimento salarial da Austrália para o terceiro trimestre de 2024. O crescimento dos salários na Austrália abrandou no último trimestre, refletindo um abrandamento das pressões sobre os preços em toda a economia e reforçando as expectativas de um corte das taxas de juro na próxima reunião do RBA. No entanto, de acordo com os analistas, uma descida pontual dos preços não será suficiente para o RBA, sendo provável que a flexibilização da política monetária ocorra o mais cedo possível no primeiro trimestre de 2025.

O índice de preços dos salários aumentou 3,5% em termos anuais nos três meses até setembro, em comparação com 4,1% no período anterior e com as estimativas dos economistas de 3,6%. Numa base trimestral, os salários aumentaram 0,8%, ligeiramente menos do que o previsto.

O índice de preços no produtor (PPI) do Japão aumentou 3,4% em outubro, em comparação com o mesmo período do ano passado, excedendo as expectativas dos analistas. Numa base mensal, o PPI aumentou 0,2%.

No mercado de criptomoedas, também estamos a assistir a uma tomada parcial de lucros. A Bitcoin caiu 1,25% para 87.000 USD no momento da publicação. O mercado de altcoin (ex Eth e BTC) e o Ethereum estão a registar quedas mais acentuadas, com perdas de 3,80% e 2,70%, respetivamente.

