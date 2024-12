Destaques da manhã (13.12.2024)

Os mercados asiáticos caem na sequência das perdas de Wall Street, com a China a liderar as quedas. O Hang Seng de Hong Kong caiu 1,9%, o Nikkei do Japão caiu 1,3% e o CSI 300 da China caiu 2%. O KOSPI da Coreia do Sul contraria a tendência, subindo 0,3%.

A Conferência Central de Trabalho Económico da China desilude as esperanças de estímulo. Os meios de comunicação estatais indicam um défice mais elevado e uma política mais flexível, mas os mercados consideram as medidas insuficientes. O ANZ prevê um crescimento do PIB de 4,9% em 2024 e alerta para os riscos do mercado imobiliário.

A SEC reabre a investigação sobre a Neuralink de Musk e estabelece um prazo de 48 horas para um acordo sobre acusações não especificadas. O advogado de Musk chama-lhe “assédio” numa carta dirigida ao presidente da SEC, Gensler.

O BCE reduz as taxas em 25 pontos percentuais, com fontes a indicarem que alguns membros favoreceram um movimento maior de 50 pontos percentuais. Os mercados estão a avaliar a flexibilização mais lenta do Fed em 2025, com o dólar a atingir o máximo de 2,5 semanas em relação aos principais pares.

O dólar fortalece-se antes da reunião do Fed, com 96,4% de probabilidade de corte de 25bps na próxima semana. Os mercados reduzem as probabilidades de um corte em janeiro para 20%, devido a dados de inflação pouco fiáveis. O USDJPY salta para 152,9, enquanto o EURUSD oscila em torno de 1,04635.

O petróleo estabiliza com o Brent a $73,48 e o WTI a $69,68, a caminho do primeiro ganho semanal desde novembro. A AIE aumenta a previsão de demanda para 2025, mas alerta para o excedente.

O ouro fica estável em US $ 2.687 após perdas acentuadas, mantém ganhos semanais em tensões geopolíticas. O cobre cai para US $ 9.093, já que o estímulo da China decepciona.

A pesquisa Tankan do Japão mostra uma melhoria no sentimento empresarial, mas as empresas são cautelosas quanto às perspectivas. O BOJ deverá manter as taxas na próxima semana em meio às incertezas globais.

O Parlamento sul-coreano prepara uma votação de impeachment contra o Presidente Yoon devido à declaração da lei marcial. A incerteza política pesa sobre os mercados.

O foco dos mercados passa para a reunião da Fed na próxima semana, com os principais dados, incluindo o PIB do Reino Unido e a produção industrial da zona euro, a serem divulgados na sexta-feira.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.