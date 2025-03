Destaques da manhã (14.03.2025)

As bolsas asiáticas avançam com as ações chinesas a subirem para um máximo de dois meses, depois de o PBoC ter prometido cortar as taxas de juro. O Shanghai Composite subiu 1,5%, enquanto o CSI 300 subiu 2,2%. O Hang Seng de Hong Kong subiu 1,9%, com o otimismo a espalhar-se pelos mercados regionais.

O TOPIX do Japão subiu 0,8% , enquanto o Nikkei 225 avançou 0,4% na sexta-feira, devido a um iene mais fraco. O par USD/JPY subiu 0,4% e deve subir 0,2% durante a semana.

O S&P 500 entra em território de correção com os principais índices dos EUA a fecharem em queda acentuada na quinta-feira, em meio à escalada das tensões comerciais. Os futuros do S&P 500 subiram 0,7% nas negociações asiáticas, depois de o líder democrata do Senado, Chuck Schumer, ter apoiado o projeto de financiamento provisório dos republicanos para evitar um encerramento do governo.

Os preços do petróleo recuperaram , com o petróleo Brent a subir 0,7% para 70,34 dólares por barril, depois de cair 1,5% na sessão anterior. O WTI subiu 0,7% para $67,03 por barril. A AIE alertou que a oferta global de petróleo pode exceder a demanda em cerca de 600.000 barris por dia este ano.

As negociações sobre as tarifas entre o Canadá e os EUA prosseguem após uma reunião de alto nível entre os ministros canadianos e o Secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick. As autoridades canadianas afirmaram que as discussões foram construtivas, mas não ofereceram qualquer alívio imediato das tarifas.

Os preços do cobre da China estão perto da alta de 5 meses , subindo 0,6% para US $ 9.813,75 a tonelada, em meio às expectativas de que o estímulo do PBoC impulsionará a atividade industrial e o desenvolvimento de infraestrutura.

O PBoC promete novas medidas de estímulo , incluindo possíveis cortes nas taxas de juros e ferramentas para manter a estabilidade do yuan. O banco central planeia utilizar a taxa de acordos de recompra de sete dias como o seu principal instrumento de política, refletindo uma mudança para a gestão de liquidez baseada no mercado.

Trump ameaça aplicar tarifas de 200% ao álcool europeu se a UE avançar com o projeto de aplicar direitos aduaneiros de 50% ao whiskey americano. A medida da UE, prevista para 1 de abril, é uma resposta as tarifas dos EUA sobre o aço e o alumínio importados. Trump avisou que os vinhos, champanhes e outros produtos alcoólicos europeus seriam visados.

O ouro atinge o máximo histórico de US $ 2.993,90 por onça, apoiado por tensões comerciais e dados suaves sobre a inflação nos EUA. Os preços devem ganhar 2,5% esta semana, à medida que a escalada da guerra comercial e os receios de recessão aumentam o apelo do metal como moeda de refúgio.

Os preços no produtor dos E.U.A. mantiveram-se inalterados em fevereiro , sinalizando um potencial abrandamento das pressões inflacionistas. O PPI para a procura final não mostrou qualquer movimento após o aumento de 0,6% em janeiro. Numa base anual, o PPI avançou 3,2%, abaixo do aumento de 3,7% registado em janeiro.

Segundo fontes, a Tesla está a desenvolver o Model Y de baixo custo em Xangai, no âmbito do projeto "E41". O carro será mais pequeno e custará pelo menos 20% menos do que o modelo atual, com a produção em massa a começar em 2026. A Tesla pretende recuperar a quota de mercado na China, depois de ter caído para 10,4% no ano passado.

As ações da Intel sobem 14,6% após a nomeação de Lip-Bu Tan como seu novo CEO, contrariando a queda mais ampla do mercado.

Na próxima semana, as atenções centrar-se-ão nas decisões dos bancos centrais, com a Reserva Federal, o Banco do Japão e o banco central de Taiwan a terem reuniões agendadas. A China divulgará dados económicos importantes, incluindo as vendas a retalho, a produção industrial e os valores da balança comercial na segunda-feira.

