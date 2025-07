Destaques da manhã (15.07.2025)

O PIB da China cresceu 5,2% em termos homólogos no segundo trimestre de 2025, ligeiramente acima da previsão de 5,1%, mas abaixo dos 5,4% registados no primeiro trimestre. O Gabinete Nacional de Estatísticas da China reconheceu que a economia está a enfrentar desafios externos e internos, incluindo a instabilidade global e questões estruturais não resolvidas.

A produção industrial aumentou 6,8% em junho, superando as expectativas e atingindo o ritmo mais rápido desde março.

As vendas a retalho abrandaram para 4,8%, contra 6,4% em maio. O investimento em activos fixos aumentou 2,8% no primeiro semestre de 2025, abaixo das previsões. Estes números reflectem uma recuperação desigual da economia chinesa.

O banco central chinês anunciou operações de compra com acordo de revenda no valor de 1,4 biliões de yuans (~$195 mil milhões), visando a liquidez a curto prazo (prazos de 3 e 6 meses).

Mark Zuckerberg anunciou centenas de milhares de milhões de dólares em investimentos em infra-estruturas de IA, incluindo o Projeto Hyperion e os Meta Super Intelligence Labs. Prevê-se que os futuros clusters Titaned sejam lançados em 2026. O objetivo da Meta é dominar o desenvolvimento da superinteligência.

A Goldman Sachs prevê que o ouro atinja os 3.700 dólares no final de 2025 e os 4.000 dólares em meados de 2026. A previsão baseia-se na forte procura dos bancos centrais (principalmente da China), nos fluxos de entrada de ETF e na incerteza geopolítica.

O Bank of America adverte que as tarifas de 30% propostas por Trump podem aumentar a taxa efetiva de tarifas dos EUA em 4 pontos percentuais. Como resultado, a Fed pode atrasar ou abandonar totalmente os cortes de taxas planeados em 2025.

O dólar terminou o dia em alta contra a maioria das principais moedas. O aumento foi impulsionado pelas novas ameaças de Trump de tarifas de 30% sobre a UE e o México.

Trump ameaçou impor tarifas de 100% sobre os produtos russos se a paz não for alcançada dentro de 50 dias, juntamente com sanções secundárias sobre os países que compram petróleo russo. Também revelou um novo pacto de defesa da NATO com a Ucrânia, que inclui a produção de sistemas Patriot e o envio de equipamento militar dos EUA.

A Bitcoin atingiu um recorde de $123.000 ontem, depois recuou para $116.500 e estabilizou em torno de $117.500.

