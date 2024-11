Destaques da manhã (15.11.2024)

Os mercados asiáticos foram negociados com cautela após os comentários hawkish do presidente da Fed, Powell, com a maioria dos índices a manterem-se em intervalos apertados. O Nikkei 225 do Japão subiu 0,9%, apesar do PIB fraco, enquanto o CSI 300 da China registou uma descida. O ASX 200 ganhou 0,5%.

Os índices dos EUA desceram durante as negociações asiáticas, com o Russel 2000 a liderar as perdas (-0,63%), enquanto o Nasdaq 100 desceu 0,51% e o S&P 500 (-0,38%).

Os índices europeus também estão a abrir em baixa, com o DAX40 a negociar em baixa de 0,24%, enquanto o britânico UK100 (-0,19%).

O crescimento do PIB do Japão no terceiro trimestre abrandou de 2,2% para 0,9% em termos homólogos, embora tenha superado ligeiramente as estimativas. O consumo privado continuou a ser o principal suporte, enquanto as exportações e as despesas de capital enfraqueceram. O IPC básico deverá arrefecer para 2,2% em outubro.

Os dados chineses de outubro revelaram sinais mistos - as vendas a retalho superaram as expectativas devido ao impulso da Golden Week, mas a produção industrial e o investimento em activos fixos não cumpriram as previsões. O declínio do investimento imobiliário acentuou-se para -10,3% no acumulado do ano.

A vitória eleitoral de Donald Trump continua a ter impacto nos mercados, com as preocupações sobre uma potencial guerra comercial com a China a afetar o sentimento regional. Trump propôs tarifas de 60% sobre as importações chinesas.

Os futuros de Wall Street caíram depois de Powell ter avisado que os fortes dados económicos dão ao Fed mais tempo antes de cortar as taxas. Os mercados agora precificam apenas 61% de chance de corte em dezembro, abaixo dos 85,7% de ontem.

A Bitcoin recuou de máximos recordes, caindo 2,6% para US $ 87.634, depois de atingir US $ 93.226 no início desta semana, com o Ethereum sendo negociado a US $ 3060.

O dólar manteve-se perto dos máximos de um ano, enquanto os rendimentos do Tesouro subiram à medida que os mercados reduziram as expectativas de corte de taxas. O USDJPY cruzou 156 depois que dados fracos do PIB japonês aumentaram as apostas dovish do BOJ.

Os preços do petróleo caíram com o Brent em $71,91 e o WTI em $68,08, com perdas semanais de 2,7% e 3,3%, respetivamente. A AIE alertou para o excesso de oferta em 2025, apesar de manter as previsões de procura.

O ouro se estabilizou em US $ 2,566, mas caminhou para a pior semana desde junho de 2021, caindo 4.3%, já que a vitória de Trump e os fortes dados dos EUA diminuíram a demanda por portos seguros.

Eli Lilly processou a Administração Federal de Recursos e Serviços de Saúde sobre as mudanças no programa de descontos em medicamentos 340B, após ação semelhante da Johnson & Johnson.

Principais eventos a seguir: PIB do terceiro trimestre do Reino Unido, dados das vendas a retalho dos EUA, discursos de Collins da Fed, McCaul do BCE e Thedeen do Riksbank. A Netflix transmite esta noite o combate de boxe entre Tyson e Paul.

Os dados do comércio mostraram que as exportações da Indonésia aumentaram 10,25% em outubro, devido aos fortes envios de produtos agrícolas, enquanto o PIB do terceiro trimestre da Malásia cresceu 5,3% em relação ao ano anterior, correspondendo às estimativas, mas abaixo dos 5,9% do segundo trimestre.

