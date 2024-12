Destaques da manhã (17.12.2024)

Os mercados mundiais estão cautelosos antes das decisões dos bancos centrais, com destaque para a reunião de quarta-feira da Fed. Os mercados avaliam em 94% a probabilidade de um corte de 25bps, mas esperam uma flexibilização mais lenta em 2025. Os futuros dos EUA registam uma descida, apesar dos ganhos da noite para o dia impulsionados pela tecnologia.

As bolsas asiáticas misturam-se com a desilusão dos dados da China. O Nikkei sobe 0,3%, o Hang Seng cai 0,5%. A produção industrial chinesa cumpre as expectativas, mas as vendas a retalho abrandam acentuadamente. O sector imobiliário continua sob pressão, apesar da estabilização dos preços das casas.

A China planeia um défice recorde de 4% do PIB para 2025, acima do objetivo de 3%, para apoiar o crescimento num contexto de dificuldades económicas. A liderança mantém o objetivo de crescimento de 5%, apesar da crise imobiliária e dos riscos externos, incluindo as potenciais tarifas de Trump.

A Bitcoin atinge um novo recorde de 107.767 dólares com a proposta de Reserva Estratégica de Trump, embora a implementação enfrente obstáculos. A inclusão do Nasdaq 100 da MicroStrategy impulsiona o sentimento. ETH aproxima-se do máximo histórico de $ 4,011.

A turbulência política agita várias regiões. O presidente sul-coreano Yoon foi destituído por causa do decreto de lei marcial, o parlamento alemão retirou a confiança no governo Scholz, o ministro das Finanças canadiano Freeland demitiu-se em meio às tensões comerciais dos EUA.

O BOJ deverá manter as taxas estáveis esta semana, de acordo com 91% das instituições inquiridas, embora a maioria preveja aumentos dentro de três meses. Os bancos centrais asiáticos estão divididos quanto à política, com a Indonésia e a Tailândia a manterem as suas políticas, enquanto as Filipinas deverão proceder a cortes.

Dólar firme perto dos máximos de 2,5 semanas, com os mercados a aguardarem a orientação da Fed. O euro é negociado a US $ 1,05002, o iene estável em 154,06. A libra esterlina salta devido a preocupações com a pressão salarial antes dos dados laborais do Reino Unido.

O petróleo recua com o WTI a $70,60 e o Brent a $74,08, uma vez que as preocupações com a procura da China compensam os cortes da OPEP+. A AIE alerta para um excedente de 950.000 bpd em 2025, apesar das restrições à produção.

A Alibaba vai vender a participação na Intime por mil milhões de dólares, registando perdas de 1,3 mil milhões de dólares como parte da reestruturação estratégica. As acções caem 1,5% nas negociações de Hong Kong.

Os principais dados divulgados hoje incluem os dados salariais do Reino Unido, as expectativas do Ifo alemão e o sentimento económico do ZEW para dezembro.

