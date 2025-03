Destaques da manhã (18.03.2025)

O agravamento das tensões geopolíticas entre Israel - Hamas e EUA - Irão, levou os investidores a direcionar-se para ativos mais seguros. Na primeira parte do dia, observámos ganhos no ouro, no petróleo e no dólar americano. Os CFD sobre índices dos EUA, bem como os índices na China e na Europa, estavam a cair. No entanto, as perdas não são significativas.

Os contratos dos EUA estão a descer entre 0,30-0,50%. Os índices chineses estão a registar perdas até 0,70%. O AU200.cash está a cair 0,50%, enquanto o índice SG20cash de Singapura está a ganhar 0,50%. Os índices europeus estão a ser negociados de forma mista, no intervalo de +/-0,05%.

O preço do petróleo bruto WTI subiu 0,90% para 67,70 dólares por barril, em resposta à escalada das tensões geopolíticas no Médio Oriente.

O ouro atingiu um novo máximo histórico de US $ 3.012, subindo 0,40% hoje.

As tensões entre Israel e o Hamas estão a aumentar novamente, e o período de cessar-fogo temporário foi quebrado. Israel lançou intensos ataques aéreos em Gaza depois que o Hamas se recusou a libertar reféns. O Hamas rejeitou as propostas dos mediadores, o que levou ao recomeço dos combates.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, avisou o Irão que, se os Houthis iemenitas continuarem a atacar as rotas marítimas internacionais, enfrentarão consequências “terríveis”. Afirmou que os dirigentes iranianos serão responsabilizados por “cada tiro disparado pelos Houthis”, que Teerão apoia há muito tempo. O grupo afirmou mais tarde que tinha atacado um porta-aviões norte-americano três vezes nos últimos dois dias.

O Pentágono informou que, desde sábado, atacou 30 alvos no Iémen, marcando a maior operação militar dos EUA no Médio Oriente desde que Trump regressou à Casa Branca.

Há informações de que as forças norte-americanas afundaram um navio espião iraniano. No entanto, este facto ainda não foi oficialmente confirmado.

O dólar americano é a moeda mais forte hoje, apesar da volatilidade limitada no mercado cambial. O dólar tem se fortalecido contra o euro, AUD, NZD, CAD e GBP, indicando a força global da moeda americana. USDJPY está em alta de 0,35% para 149,8500.

O Ministro das Finanças, Katsunobu Kato, enfatizou que o mercado deve determinar os preços das obrigações de forma independente. No entanto, avisou que a intervenção do governo é possível se a situação se tornar instável.

O Banco do Japão (BOJ) vai reunir-se na terça e quarta-feira, mas o mercado não espera quaisquer alterações na política monetária. O motivo são os riscos decorrentes da guerra comercial global e das tarifas.

Trump anunciou uma conversa com Putin sobre o fim da guerra. Ele enfatizou que muitos pontos de acordo já foram alcançados, mas questões não resolvidas permanecem. A reunião está agendada para hoje.

Continuam os ataques a carros da Tesla. Danificaram cerca de 20 veículos num showroom da Tesla. Relatórios anteriores indicavam tiros num showroom da Tesla no Oregon.

Trump ordenou o fim da proteção de Hunter Biden e Ashley Biden - o filho e a filha do antigo Presidente Joe Biden.

De acordo com o Deutsche Bank, das 60 correções históricas do mercado de 10% - como a que estamos a observar atualmente - 44% conduziram a uma recessão no espaço de 12 meses. Em 12% dos casos, a recessão já tinha começado, enquanto 56% das correções não estavam relacionadas com uma recessão.

