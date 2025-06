Destaques da manhã (18.06.2025)

Os índices norte-americanos subiram, recuperando as perdas de ontem, apesar dos preços do petróleo se manterem acima dos 76 dólares, no meio das persistentes tensões no Médio Oriente. Os futuros europeus apontam para uma abertura positiva, embora a volatilidade geral nos mercados acionistas globais permaneça contida.

O Banco do Japão manteve as taxas de juro em 0,5%, em linha com as expectativas do mercado. Os futuros do Nikkei 225 subiram 1,5% hoje, enquanto o par USD/JPY desceu 0,2%.

Os analistas do ING esperam que o BoJ mantenha as taxas inalteradas até ao início de 2026, se as negociações tarifárias do Japão com os EUA se arrastarem mais do que o previsto. No entanto, se a inflação subjacente continuar a manter-se acima dos 2% nos próximos meses, ainda é possível uma subida das taxas no Japão no quarto trimestre

O ouro caiu 0.05% para $ 3,386 por onça, enquanto a Bitcoin recuperou acima dos $ 105.5 após a queda de ontem para $ 103.9. O sentimento em todo o mercado de criptomoedas permanece cauteloso, refletindo a inquietação dos investidores

De acordo com o The New York Times, o Irão preparou mísseis e outros meios militares para atingir as bases dos EUA se Donald Trump optar por entrar no conflito. Enquanto isso, os futuros do VIX caíram 0,8%, sugerindo mercados ligeiramente mais calmos.

A maior preocupação de hoje são os preços do petróleo, depois de terem recuperado para o nível mais elevado desde janeiro. Hoje, as atenções do mercado estarão também viradas para a decisão da Reserva Federal (19h00) e para as projeções, bem como para a conferência do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell (19h30). Às 13:30, teremos conhecimento do relatório de pedidos de subsídio de desemprego dos EUA. Os dados acima de 250k podem sinalizar sentimentos de risco em Wall Street

Os dados acima de 250k podem sinalizar sentimentos de risco em Wall Street Ontem, as vendas a retalho dos EUA caíram pelo segundo mês consecutivo. Além disso, a produção industrial ficou abaixo do esperado, sinalizando um declínio mensal de 0,2%. A confiança dos construtores de casas nos EUA atingiu o seu ponto mais baixo desde dezembro de 2022. O trigo abre a sessão em alta após o rollover. Fonte: xStation5

