Destaques da manhã (18.07.2025)

As bolsas asiáticas sobem com os ganhos de Wall Street. O sentimento global está a melhorar graças ao otimismo tecnológico e às esperanças de estímulo fiscal.

A Bitcoin sobe para 120.600 dólares e outras criptomoedas registam ganhos ainda maiores depois de Donald Trump ter anunciado que se prepara para assinar uma ordem executiva que permitirá que as poupanças para a reforma de contas 401(k) sejam investidas em activos alternativos, como criptomoedas, ouro ou participações privadas.

A ordem executiva abre potencialmente a porta a fundos no valor de mais de 9 biliões de dólares para investir em Bitcoin e dá instruções aos reguladores para analisarem os obstáculos que impedem esses investimentos.

O Governador da Reserva Federal, Christopher Waller, apoiou publicamente um corte de 25 pontos base nas taxas em julho, citando o enfraquecimento dos dados do mercado de trabalho e os riscos crescentes para o crescimento económico. Considerou o impacto dos direitos aduaneiros na inflação "transitório". As suas observações dovish desencadearam um enfraquecimento do dólar americano.

Atualmente, apenas Waller e Bowman apoiam abertamente uma redução das taxas em julho. O período de blackout dos media da Fed está prestes a começar, limitando outros comentários públicos.

O dólar dos E.U.A. enfraqueceu e é uma das moedas mais fracas na primeira metade do dia, logo atrás do iene japonês (JPY). O euro (EUR), o dólar australiano (AUD), e o dólar da Nova Zelândia (NZD) estão a ganhar mais contra o dólar.

Os dados da inflação japonesa de junho foram de 3,3%, tanto para o índice como para o núcleo - significativamente acima do objetivo de 2% do Banco do Japão.

O banco central chinês injetou 1,3 triliões de yuans no sistema bancário para aliviar as pressões de liquidez relacionadas com os prazos fiscais e a emissão de obrigações do Estado.

O Wall Street Journal publicou alegações sobre os laços pessoais de Donald Trump com Jeffrey Epstein, incluindo alegações de "partilha de segredos". Trump anunciou uma ação judicial contra o jornal e Rupert Murdoch. Também ordenou a divulgação limitada de documentos relacionados com o escândalo.

Após a aprovação do Senado, Trump assinou um projeto de lei que cortava 9 mil milhões de dólares em despesas - visando sobretudo os meios de comunicação social públicos e a ajuda externa. A administração indicou que este poderia ser apenas o início de mais cortes.

