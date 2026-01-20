Destaques da manhã (20.01.2026)

Os futuros dos índices dos EUA estão a prolongar as perdas de ontem, com os US100, US500 e US30 a caírem cerca de 0,5%. Antes da sessão, o US Bancorp e a 3M deverão apresentar os seus resultados. Após o fecho, o foco estará na Netflix, cujas ações caíram mais de 6% YTD e estão a ser negociadas quase 30% abaixo do seu máximo histórico. A Interactive Brokers e a United Airlines também apresentarão os seus resultados.

Antes da sessão, o US Bancorp e a 3M deverão apresentar os seus resultados. A Interactive Brokers e a United Airlines também apresentarão os seus resultados. O sentimento na Europa também é fraco, depois de a região ter registado ontem a sua pior sessão desde meados de novembro. O DE40 da Alemanha já recuou mais de 700 pontos em relação ao seu recorde de alta e está em baixa de quase 0,7% antes da abertura europeia. A atenção dos investidores está a começar a mudar para a agenda do Fórum Económico Mundial em Davos, com o discurso de Trump agendado para amanhã .

O DE40 da Alemanha já recuou mais de 700 pontos em relação ao seu recorde de alta e está em baixa de quase 0,7% antes da abertura europeia. A atenção dos investidores está a começar a mudar para a . Do ponto de vista macroeconómico, as atenções de hoje estão centradas nos dados do mercado de trabalho do Reino Unido, no inquérito de sentimento ZEW da Alemanha e nas folhas de pagamento privadas ADP dos EUA. Ainda hoje, o Supremo Tribunal dos EUA poderá também emitir uma decisão sobre as tarifas.

O ouro atingiu novos máximos históricos e os mercados estão a mostrar uma rotação para os ativos de refúgio. A prata continua também a valorizar, atingindo um novo máximo histórico, embora hoje tenha caído mais de 0,7%, apesar de um ganho de 0,8% no ouro.

A prata continua também a valorizar, atingindo um novo máximo histórico, embora hoje tenha caído mais de 0,7%, apesar de um ganho de 0,8% no ouro. Os títulos do Tesouro dos EUA caíram, em linha com o sell-off geral. A principal fonte de ansiedade do mercado são as ameaças tarifárias de Donald Trump, incluindo as observações relacionadas com a Gronelândia, que reavivaram os receios de uma escalada das tensões comerciais e puseram à prova a confiança do mercado após a anterior corrida de touros impulsionada pela IA. A Fitch Ratings alertou para o facto de a questão da Gronelândia aumentar o risco geopolítico na Europa.

As ações asiáticas também estiveram sob pressão, com as acções a caírem cerca de 0,4% e o tom dos mercados a arrefecer claramente. O Japão esteve particularmente em foco, com o rendimento das obrigações do Tesouro a 40 anos a subir para 4%, o seu nível mais elevado desde que o instrumento foi introduzido em 2007. O Banco Popular da China manteve as taxas de juro inalteradas em 3,5%.

A dívida a mais longo prazo foi a que registou o maior movimento. O rendimento dos EUA a 30 anos subiu cerca de 4 pontos base para 4,88%, sinalizando uma descida dos preços das obrigações. O índice do dólar caiu para o seu nível mais baixo em duas semanas, reforçando a deterioração do sentimento em relação aos activos dos EUA.

No Japão, outro sinal de menor procura de dívida pública foi a fraca procura numa oferta de obrigações a 20 anos, abaixo da média de 12 meses. A venda de obrigações foi generalizada: os preços caíram na Austrália e na Nova Zelândia, e os futuros dos títulos alemães também enfraqueceram, confirmando a natureza global do movimento.

O petróleo está a descer, enquanto os futuros do gás natural Henry Hub dos EUA (NATGAS) estão a aumentar a sua recuperação, subindo mais de 3% hoje.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.