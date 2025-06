Destaques da manhã (20.06.2025)

Os ativos de risco subiram depois de Trump ter dito que tomaria uma decisão sobre um potencial ataque ao Irão “dentro de duas semanas” - uma observação que os mercados interpretaram como um atraso. O comentário elevou os futuros das ações dos EUA, enfraqueceu o dólar e levou a quedas nos preços do petróleo e do ouro.

Trump deverá convocar uma reunião do Conselho de Segurança Nacional sexta-feira, às 11:00 ET (15:00 BST), com as tensões Irão-Israel como tema principal. O presidente do Comité de Inteligência do Senado deu a entender que Trump poderá apresentar uma última oferta ao líder do Irão para abandonar as ambições nucleares.

Os meios de comunicação social israelitas afirmam que o Irão está a planear ataques contra alvos israelitas e judeus na Europa. Os serviços de segurança estão a par da ameaça.

David Lammy, do Reino Unido, e Marco Rubio, senador dos EUA, sublinharam que o Irão não deve adquirir armas nucleares, destacando o Médio Oriente como uma região de alto risco. As suas declarações refletem o reforço da cooperação internacional no meio de um aumento de tensões.

O negociador iraniano Abbas Araghchi deverá reunir-se em Genebra com os ministros dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, França e Alemanha. O representante de Trump, Witkoff, não estará presente. Trump vai reunir o Conselho de Segurança Nacional para avaliar a situação.

O IPC de maio do Japão ficou em 3,5%. O IPC básico (excluindo alimentos frescos) subiu para 3,7%, principalmente devido a um aumento de 102% em relação ao ano anterior nos preços do arroz. A inflação do setor dos serviços também subiu ligeiramente.

O Banco Popular da China manteve inalteradas as taxas de juro diretoras dos empréstimos a 1 e a 5 anos em 3,00% e 3,50%, respetivamente. A decisão segue-se a anteriores medidas de flexibilização monetária.

O JPMorgan continua em baixa em relação ao dólar americano, citando o abrandamento do crescimento dos EUA, as preocupações com a política externa e a redução da procura de ativos americanos. O banco vê uma fraqueza estrutural a longo prazo no dólar americano.

