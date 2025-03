Destaques da manhã (21.03.2025)

As ações asiáticas caíram à medida que as perspetivas globais se tornaram mais confusas , com as ações tecnológicas de Hong Kong a descerem cerca de 3% após uma recente recuperação e o HK.cash a descer 1,6%. Um índice mais amplo de ações chinesas registou a sua maior queda de dois dias desde novembro, enquanto as ações da Indonésia e de Taiwan também caíram. As ações japonesas subiram, e os futuros dos EUA permaneceram praticamente estáveis.

, com as ações tecnológicas de Hong Kong a descerem cerca de 3% após uma recente recuperação e o HK.cash a descer 1,6%. Um índice mais amplo de ações chinesas registou a sua maior queda de dois dias desde novembro, enquanto as ações da Indonésia e de Taiwan também caíram. As ações japonesas subiram, e os futuros dos EUA permaneceram praticamente estáveis. Os mercados mundiais preparam-se para as tarifas de Trump , que entram em vigor a 2 de abril. O Presidente dos EUA confirmou que serão implementadas tarifas recíprocas gerais e tarifas adicionais específicas para cada setor, injetando “uma onda de incerteza” nos mercados, de acordo com a Principal Asset Management.

, que entram em vigor a 2 de abril. O Presidente dos EUA confirmou que serão implementadas tarifas recíprocas gerais e tarifas adicionais específicas para cada setor, injetando “uma onda de incerteza” nos mercados, de acordo com a Principal Asset Management. Os lucros das empresas apontam para ventos contrários à economia, com a FedEx a reduzir as suas perspetivas de lucro, citando o aumento dos custos e o enfraquecimento da procura. A Nike também apontou o impacto das tarifas e das tensões geopolíticas nos lucros, enquanto a PDD Holdings reconheceu a crescente incerteza global, apesar de ter superado as expectativas.

à economia, com a FedEx a reduzir as suas perspetivas de lucro, citando o aumento dos custos e o enfraquecimento da procura. A Nike também apontou o impacto das tarifas e das tensões geopolíticas nos lucros, enquanto a PDD Holdings reconheceu a crescente incerteza global, apesar de ter superado as expectativas. Os sinais dos bancos centrais criam mais perguntas do que respostas após as reuniões de política da Reserva Federal, do Banco do Japão e do Banco de Inglaterra. Os três apontaram as tarifas como um fator de obscurecimento das perspectivas económicas, agravando o sentimento dos investidores de que os mercados estão a “voar às cegas” até 2 de abril.

após as reuniões de política da Reserva Federal, do Banco do Japão e do Banco de Inglaterra. Os três apontaram as tarifas como um fator de obscurecimento das perspectivas económicas, agravando o sentimento dos investidores de que os mercados estão a “voar às cegas” até 2 de abril. A UE adia as tarifas sobre o whiskey importado dos Estados Unidos e mostra-se disposta a falar com Trump antes de tomar novas decisões sobre medidas de retaliação, segundo o vice-primeiro-ministro irlandês.

sobre o importado dos Estados Unidos e mostra-se disposta a falar com Trump antes de tomar novas decisões sobre medidas de retaliação, segundo o vice-primeiro-ministro irlandês. Trump repete os apelos à redução das taxas de juro da Fed em publicações nas redes sociais, afirmando que os preços dos ovos e da gasolina desceram. O presidente da Fed, Powell, indicou que o banco central “não vai ter pressa em avançar” no meio das incertezas tarifárias, mantendo as projeções de dois cortes de um quarto de ponto este ano.

em publicações nas redes sociais, afirmando que os preços dos ovos e da gasolina desceram. O presidente da Fed, Powell, indicou que o banco central “não vai ter pressa em avançar” no meio das incertezas tarifárias, mantendo as projeções de dois cortes de um quarto de ponto este ano. A OPEP+ anuncia um novo plano de cortes para sete membros, com o objetivo de reduzir ainda mais a produção para compensar o excesso de produção. O plano representa cortes mensais entre 189.000-435.000 bpd até junho de 2026.

para sete membros, com o objetivo de reduzir ainda mais a produção para compensar o excesso de produção. O plano representa cortes mensais entre 189.000-435.000 bpd até junho de 2026. O dólar fortalece-se contra as principais moedas , com o índice do dólar a subir 0,21% para 104,01, depois de ter fortalecido 0,36% na quinta-feira. O euro desceu 0,18% para US $ 1,0831, enquanto o USD / JPY subiu 0,42% para 149,40, apesar dos dados mais fortes da inflação japonesa.

, com o índice do dólar a subir 0,21% para 104,01, depois de ter fortalecido 0,36% na quinta-feira. O euro desceu 0,18% para US $ 1,0831, enquanto o USD / JPY subiu 0,42% para 149,40, apesar dos dados mais fortes da inflação japonesa. O ouro recua de máximos históricos , descendo 0,5% para $3.029,61/onça, sob a pressão de um dólar mais forte, embora os preços tenham permanecido acima dos $3.000.

, descendo 0,5% para $3.029,61/onça, sob a pressão de um dólar mais forte, embora os preços tenham permanecido acima dos $3.000. Os preços do petróleo sobem devido às preocupações com a oferta , com o Brent a subir 0,3% para $71,75 e o WTI a subir 0,4% para $68,38, rumo às segundas subidas semanais consecutivas de cerca de 2% cada.

, com o Brent a subir 0,3% para $71,75 e o WTI a subir 0,4% para $68,38, rumo às segundas subidas semanais consecutivas de cerca de 2% cada. A Alemanha vai votar o pacote de crescimento económico com o Bundesrat a aprovar um fundo de 500 mil milhões de euros para infra-estruturas e despesas de defesa. A votação é o último obstáculo antes de a legislação ser assinada como lei.

com o Bundesrat a aprovar um fundo de 500 mil milhões de euros para infra-estruturas e despesas de defesa. A votação é o último obstáculo antes de a legislação ser assinada como lei. A Bitcoin desce 1.7% para $ 84,424.5, à medida que os preços da criptomoeda recuam em meio de incerteza económica.

