Destaques da manhã (22.01.2025)

Ontem, o S&P 500 subiu 0,9%, o Nasdaq 100 subiu 0,6%, enquanto o Dow Jones Industrial Average subiu 1,2%. O Russell 2000 das pequenas empresas ganhou quase 1,8%. Um indicador das acções dos “Sete Magníficos” subiu 0,3%. Após a sessão em Wall Street, Donald Trump propôs tarifas de 10% para a China

Os futuros dos índices de Wall Street estão a negociar ligeiramente em baixa, depois de ontem terem tido uma sessão muito sólida, com exceção do US100, que está a ganhar 0,4% graças, em parte, ao excelente desempenho da Netflix. As acções do gigante subiram 11% após a sessão, uma vez que a empresa apresentou resultados trimestrais muito mais fortes do que o esperado, abrindo a época de resultados das “BigTech dos EUA”. Além disso, a United Airlines ganha quase 4% depois de emitir fortes perspectivas de negócios

A Netflix registrou receitas de US $ 10.25 bilhões no quarto trimestre de 2024, um aumento de 16% em relação ao ano anterior. O lucro líquido foi de US $ 1,87 bilhão e o lucro por ação (EPS) atingiu US $ 4,27, superando as previsões dos analistas de US $ 4,20 EPS.

No trimestre em análise, a Netflix registou um ganho recorde de 19 milhões de novos subscritores, para 302 milhões, contra expectativas de cerca de 290 milhões. Este resultado excedeu significativamente as previsões dos analistas, que esperavam um aumento de cerca de 9,77 milhões de novos subscritores.

As ações do Japão, da Coreia do Sul e de Taiwan subiram em resposta à promessa de Trump de um impulso ao investimento em IA, o que impulsionou um sector tecnológico. No entanto, as acções chinesas desafiaram a tendência quando o novo presidente dos EUA afirmou que ainda está a ponderar uma tarifa de 10% sobre todos os produtos chineses. O índice CSI 300, referência das acções da China continental, cai 1,3%, enquanto o índice Hang Send perde 1,8%

A volatilidade no mercado cambial é muito limitada. Cerca de 0,15% é perdido pelo índice do dólar, EURUSD ganha menos de 0,2%. O par USDJPY regista um aumento de 0,3%

O ouro ganha quase 0,1% e sobe para quase US $ 1.748 por onça; o sentimento no mercado de metais preciosos é positivo. Entre as commodities agrícolas, o trigo é o que mais perde, com os contratos da CBOT recuando quase 1%

As criptomoedas estão sendo negociadas em sentimentos mistos, com o Bitcoin 'consolidando' na faixa de $ 104.5k- $ 106k. O mercado ainda está à espera de ouvir sobre a reserva estratégica da Bitcoin nos EUA, que, por enquanto, não está a ser anunciada pela nova administração

A sessão de hoje não será repleta de dados macro importantes; a leitura mais importante será o índice de pesquisa do Conference Board dos principais indicadores dos EUA, para dezembro, programado para as 15h GMT. Para além disso, Christine Lagarde, presidente do BCE, e Joachim Nabel, do Bundesbank, irão discursar.

O Banco do Japão deverá aumentar as taxas de juro na sua reunião de política monetária desta semana, de acordo com a Kyodo News.

