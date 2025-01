Destaques da manhã (23.01.2025)

Após a grande sessão de ontem em Wall Street, durante a qual o índice Nasdaq 100 subiu quase 1,4%, o DJIA subiu 0,3% e o S&P 500 subiu mais 0,6%, hoje, os futuros dos índices dos EUA foram transaccionados ligeiramente em baixa nas negociações de pré-abertura. Os índices de referência da Europa também estão a perder, embora a volatilidade seja muito baixa

Na sessão asiática, o Hang Seng da China recuou mais 0,6% hoje e conseguiu apagar grande parte do movimento ascendente de 13 de janeiro; os contratos de índices chineses estão a perder. O Nikkei ganhou quase 0,8% graças à força das empresas tecnológicas, mas o KOSPI da Coreia do Sul recua mais de 1%.

Os metais preciosos estão a perder na sua maioria, com o paládio a recuar mais, mais de 1% hoje. O ouro está a ser negociado ligeiramente em baixa, após ganhos recentes. As matérias-primas agrícolas estão a ser negociadas ligeiramente em baixa.

NATGAS abriu 12% mais baixa após a reversão e tem vindo a perder ligeiramente desde então. O petróleo também recuou quase 1,5% após a reversão e desde então tem estado a perder.

Mudança nos stocks de petróleo bruto dos EUA pela API (em um milhão de barris): 1M vs. 2.6M anteriormente

Inventários de gasolina: 3.2M vs. 5.39M anteriormente

Existências de destilados: 1,9M vs. 4,88M anteriormente

Reservas de petróleo de Cushing: 0.5M (Previsão -, Anterior 0.573M) A Bitcoin continua a ser negociado em baixa, apesar das compras consideráveis de ETFs nos EUA. Os dados indicaram que, durante a última sessão, o BlackRock ETF (IBIT) sozinho fez compras de BTC no valor de mais de US $ 600 milhões (o maior deste ano), mas isso não moveu o preço. A criptomoeda com pior desempenho no momento é a Solana, que está sendo negociada quase 5% mais baixa.

Hoje, o Banco da Turquia tomará decisões sobre as taxas, portanto, podemos ver mais volatilidade nos pares com a lira. A EURTRY já está a ganhar mais de 0,5%. No lado macro, as atenções centrar-se-ão nos pedidos de subsídio dos EUA (14:30). Os resultados financeiros serão apresentados pela General Electric, American Airlines (antes da sessão) e Texas Instruments (após a sessão), entre outros.

As ações da Kinder Morgan subiram quase 1% no after market, apesar de um relatório fraco do quarto trimestre de 2024. O lucro operacional ficou em 1.1 bilhão contra quase 1.3 bilhão de exp. A receita ficou em 3,98 bilhões contra 4,17 bilhões previstos em Wall Street. O lucro líquido ajustado ficou em $ 708 milhões contra $ 771 milhões exp com EPS em $ 0.3, muito inferior a $ 0.32 exp. No entanto, a empresa espera que possa participar na infraestrutura de tendência dos centros de dados de IA, alimentando futuras capacidades de IA nos EUA.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.