O Supremo Tribunal dos EUA invalidou a aplicação de tarifas introduzido por Trump ao abrigo da IEEPA. Em resposta, Trump anunciou a introdução de uma taxa global de 15%, aumentando-a em relação aos 10% anteriormente anunciados.

A incerteza em torno das tarifas aumenta a ambiguidade jurídica e política. Os mercados enfrentam mais uma vez a imprevisibilidade da política comercial. Os futuros dos índices dos EUA estão a perder até 1,00% no início do dia.

O dólar americano é uma das moedas mais fracas, com uma queda entre 0,3-0,4%. EURUSD está a ganhar 0,31%.

O Ministério do Comércio da China está a realizar uma avaliação completa da decisão do Supremo Tribunal. Pequim pediu aos EUA para suspenderem as tarifas unilaterais, argumentando que estas violam as regras comerciais e a legislação norte-americana. As autoridades mostraram-se dispostas a defender os interesses nacionais se a pressão continuar. Os comentários surgem antes da reunião importante entre Trump-Xi.

O ouro está a ganhar 1,12% para 5.130 dólares, o nível mais alto em três semanas. Os preços do petróleo caíram cerca de 1,00% devido às preocupações com a procura decorrentes das tensões tarifárias. Os investidores estão também a analisar a possibilidade de retomar as conversações entre os EUA e o Irão.

A Bitcoin caiu cerca de 5%, caindo abaixo de USD 65.000 depois de quebrar um suporte importante. Atualmente, os preços estabilizaram em torno dos 65.500 USD.

O Goldman Sachs aumentou as suas previsões de preços do Brent/WTI para o quarto trimestre de 2026 para 60/56 USD, citando inventários mais baixos nos países da OCDE. Apesar da atualização, o banco continua a prever um excedente de oferta em 2026, a menos que ocorram perturbações significativas.

As previsões apontam para preços mais estáveis em 2027, num contexto de procura moderada e de crescimento mais lento da oferta. Um eventual abrandamento das sanções impostas ao Irão ou à Rússia representa um risco de queda.

O Irão terá assinado um acordo de 500 milhões de euros com a Rússia para a entrega de 500 sistemas de defesa aérea Verba MANPADS e 2 500 mísseis. As entregas estão previstas para 2027-2029.

De acordo com o “New York Times”, Trump está a considerar a possibilidade de realizar ataques aéreos limitados contra alvos do IRGC, instalações nucleares e sistemas de mísseis. É possível uma escalada mais alargada se as medidas limitadas não produzirem resultados.

Os negociadores americanos e iranianos vão reunir-se em Genebra. As autoridades descrevem as conversações como potencialmente a última oportunidade diplomática antes da ação militar.

