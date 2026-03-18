Espera-se, de forma generalizada, que a Reserva Federal mantenha as taxas de juro inalteradas, ao mesmo tempo que sinaliza uma pausa prolongada no seu ciclo de política monetária. No entanto, o contexto está a tornar-se cada vez mais complexo: um choque no mercado petrolífero está a impulsionar a inflação, enquanto começam a surgir os primeiros sinais de enfraquecimento da atividade económica e de uma desaceleração no mercado de trabalho.

Os mercados acompanharão de perto a conferência de imprensa do presidente da Fed, Jerome Powell, às 18h30, bem como as projeções económicas atualizadas. Antes da decisão, as taxas de rendimento estão a descer ligeiramente, enquanto o ouro registou uma queda de quase 2%, caindo para cerca de 4.900 dólares por onça.

18h00, decisão da Fed sobre as taxas de juro (EUA): Previsão: 3,75% | Anterior: 3,75% (declaração do FOMC + projeções)

Previsão: 3,75% | Anterior: 3,75% (declaração do FOMC + projeções) Projeções medianas das taxas do Fed (nível atual): Previsão: 3,375% | Anterior: 3,625%

Previsão: 3,375% | Anterior: 3,625% Projeções medianas das taxas do Fed (próximo ano): Previsão: 3,125% | Anterior: 3,375%

Previsão: 3,125% | Anterior: 3,375% Projeções medianas das taxas do Fed (próximos 2 anos): Previsão: 3,125% | Anterior: 3,125%

Previsão: 3,125% | Anterior: 3,125% Projeções medianas da taxa do Fed (longo prazo): Previsão: 3,125% | Anterior: 3,0%

Previsão: 3,125% | Anterior: 3,0% 18h30 GMT, Discurso do presidente do Fed, Jerome Powell

O cenário de base da Bloomberg Economics pressupõe que as taxas permanecerão na faixa de 3,50% a 3,75%. No entanto, a decisão poderá não ser unânime. Alguns membros do FOMC poderão discordar a favor de um corte, em particular Stephen Miran e, potencialmente, Christopher Waller, para quem a decisão continua a estar em equilíbrio delicado.

Em fevereiro, Waller delineou as condições que justificariam uma pausa: inflação próxima dos 2% (após ajustamentos tarifários) e um mercado de trabalho em enfraquecimento. Os dados recentes satisfazem parcialmente estes critérios, a inflação subjacente está a estabilizar-se e o relatório de emprego de fevereiro foi fraco, embora os dados robustos de janeiro continuem a complicar o panorama.

Os novos fatores: petróleo e guerra

A reunião de março decorre num novo contexto de risco. O conflito envolvendo o Irão fez com que os preços do petróleo atingissem a faixa dos 80–100 dólares por barril, afetando diretamente as perspetivas de inflação.

É provável que a Reserva Federal atualize a sua declaração para enfatizar os «riscos em ambos os sentidos», ou seja, ameaças simultâneas de:

uma inflação mais elevada (impulsionada pelos preços da energia),

um crescimento e um emprego mais fracos.

Esta mudança de narrativa é significativa, uma vez que marca um afastamento da clara tendência de flexibilização observada no início deste ano.

Projeções: inflação em alta, crescimento em baixa

As mudanças mais visíveis surgirão no Resumo das Projeções Económicas (SEP). Espera-se que a inflação do PCE seja revista em alta para cerca de 3,0% (de 2,4%), com o PCE subjacente a subir para 2,7%.

Ao mesmo tempo, é provável que a Fed reduza a sua previsão de crescimento do PIB (de 2,3% para cerca de 2,0%) e aumente a projeção da taxa de desemprego para 4,5%. O mecanismo subjacente a estas revisões é consistente: os preços mais elevados da energia reduzem o rendimento disponível das famílias, travam o consumo e enfraquecem a procura de mão-de-obra. Um cenário de estagflação continua a ser um risco fundamental este ano, tanto para o dólar americano como para as taxas de rendibilidade das obrigações.

Gráfico de pontos: ligeiramente mais hawkish

As revisões em alta da inflação deverão refletir-se no gráfico de pontos, com a trajetória esperada das taxas a deslocar-se modestamente para cima em relação a dezembro. No entanto, não o suficiente para alterar a perspetiva mediana para 2026.

O cenário central continua a apontar para um corte de 25 pontos base nas taxas, e não se espera que nenhum participante projete aumentos das taxas. Mesmo a membro mais hawkish, Beth Hammack, deverá manter uma trajetória estável, considerando a política atual como amplamente neutra.

Declaração: uma mudança subtil no tom

O ajuste mais provável à orientação futura será evolutivo, em vez de dramático. A FED poderá substituir «ajustes adicionais» pela expressão mais neutra «ajustes futuros», removendo simultaneamente o viés implícito de flexibilização.

Trata-se de uma pequena alteração linguística, mas um sinal importante, sugere maior flexibilidade e prontidão para agir em qualquer direção, incluindo, pelo menos teoricamente, a possibilidade de subidas.

O mercado de trabalho a começar a dar sinais de fraqueza?

Um dos dados mais surpreendentes desde a reunião anterior foi a queda de 92 mil postos de trabalho não agrícolas em fevereiro. Uma análise apresentada numa recente conferência do FOMC sugere que o enfraquecimento real poderá ser maior, potencialmente revisto em baixa para -112 mil.

Isto é importante porque:

os indicadores do setor privado têm sido historicamente eficazes na antecipação de revisões,

alguns decisores políticos poderão concluir que o mercado de trabalho não está a estabilizar, mas sim a deteriorar-se.

Sinais adicionais do Livro Bege apontam para uma estagnação na contratação na maioria das regiões e para um abrandamento da atividade económica entre janeiro e meados de fevereiro.

Uma divisão no seio da FED

Existe uma clara divergência no seio da FED sobre como interpretar o atual choque de oferta. Numa perspetiva baseada em modelos (FRB/US), os preços mais elevados do petróleo e as tarifas devem ser tratados como transitórios, desde que as expectativas de inflação permaneçam ancoradas. Nesse quadro, a política ideal manteria uma tendência de flexibilização, uma vez que os preços mais elevados da energia acabam por arrefecer a procura e reduzir a inflação subjacente.

No entanto, a postura dominante no FOMC é atualmente mais cautelosa. O campo «hawkish» está focado nos riscos de inflação a curto prazo, o que deverá manter os cortes nas taxas em suspenso, pelo menos durante o primeiro semestre do ano.

Cenário: cortes adiados

De acordo com a Bloomberg Economics, a inflação continuará a subir em março e abril, atingindo o pico em maio. Só depois disso é que os efeitos da procura mais fraca e de um arrefecimento do mercado de trabalho começarão a dominar. Neste cenário, é provável que a FED mantenha as taxas inalteradas na primeira metade do ano, antes de ser forçada a proceder a cortes mais agressivos na segunda metade para acompanhar o ciclo económico.

A reunião do FOMC de março deverá assumir um tom mais hawkish, tanto na declaração como nas projeções atualizadas. Ao mesmo tempo, os dados macroeconómicos apontam cada vez mais para riscos crescentes de queda. Como resultado, a FED poderá encontrar-se numa clássica armadilha de política monetária: reagir às pressões inflacionistas de curto prazo adiando a flexibilização, apenas para ser forçado a cortes de taxas mais rápidos mais tarde, à medida que as condições económicas enfraquecem.

Gráfico OURO (D1)