Destaques da manhã (24.11.2025)

Os principais pares de moedas estão a ser negociados em intervalos estreitos hoje. O mercado japonês permanece fechado devido a um feriado.

Relatórios de fim de semana indicam que Washington está a encorajar Kiev a aceitar concessões à Rússia como parte de uma proposta de paz modificada. As questões territoriais e de segurança continuam por resolver.

O Brent/WTI desceu ligeiramente no início da nova semana devido à especulação de que um acordo entre a Rússia e a Ucrânia poderia desbloquear as sanções. As quedas já foram totalmente eliminadas.

As acções chinesas de semicondutores caíram devido a rumores de que Trump poderá autorizar a venda de chips H200 da Nvidia à China.

O mercado espera um corte de 25 pb para 2,25% na reunião de quarta-feira do RBNZ. De acordo com os economistas, este pode ser o último corte do ciclo.

O Barclays espera um dólar forte em 2026, apoiado por um ciclo maciço de IA-pcapex que impulsiona a produtividade e o crescimento, a elevada procura global de tecnologia dos EUA e a redução das preocupações com as tarifas. O banco também prevê um cenário mais estável para os activos de risco em 2026.

O Barclays parte do princípio de que é provável que Powell se incline para um corte na reunião de dezembro do FOMC. Atualmente, 6 decisores políticos inclinam-se para uma pausa e 5 para uma redução, sem contar com Powell. Espera-se que ele oriente o comité no sentido da flexibilização em dezembro. Os governadores raramente se opõem ao Presidente, o que lhe confere uma influência decisiva.

