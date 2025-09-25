Destaques da manhã (25.09.2025)

Os índices da Ásia-Pacífico estão a registar ligeiros ganhos na faixa de 0,15 a 0,70%. Os índices chineses subiram entre 0,50 e 0,70%, o AU200.cash da Austrália ganhou 0,45%, o JP225 do Japão adicionou 0,17% e o SG20cash de Singapura subiu 0,15%.

Mary Daly, do Fed, apoiou novos cortes nas taxas, mas recusou-se a especificar um cronograma, enfatizando um caminho dependente dos dados. Ela observou que o crescimento e a contratação desaceleraram, com a inflação concentrada principalmente em áreas afetadas por tarifas. O corte da semana passada foi enquadrado como uma “medida de segurança”, com o risco de recessão considerado baixo.

Hoje recebemos detalhes da ata da reunião de julho do BoJ. Os membros concordaram que as taxas devem continuar a subir se a atividade e os preços acompanharem as previsões.

Alguns decisores políticos instaram a aumentos oportunos e a uma mudança para ativos mais «neutros». As empresas estão mais aptas a repassar os custos, mas a inflação dos serviços impulsionada pelos salários permanece moderada; os efeitos das tarifas sobre o Japão foram considerados limitados.

O ex-membro do conselho do BoJ, Makoto Sakurai, disse que o BoJ poderia aumentar as taxas já em outubro, dependendo da clareza sobre os impactos das tarifas. Ele prevê um aperto de até 100 pontos base ao longo de 2,5 anos, com as taxas atingindo um pico próximo a 1,5% até 2028.

O PPI de serviços do BoJ para agosto desacelerou para +2,7% a/a (contra 2,9% esperado/anterior).

Hoje também ouviremos até sete autoridades do Fed, incluindo Williams, Goolsbee, Bowman, Barr, Logan, Daly e Schmid. O mercado analisará seus comentários em busca de pistas sobre as próximas reuniões de outubro e dezembro.

O vice-governador do banco central da China enfatizou o desejo de internacionalizar os títulos denominados em yuan.

O mercado de obrigações onshore, avaliado em 192 biliões de CNY (o segundo maior do mundo), tem atualmente apenas 2% de participação de investidores estrangeiros. O objetivo é expandir essa participação por meio de medidas como permitir que obrigações em CNY sejam usadas como garantia nos mercados de Hong Kong/globais, aumentar os limites do Swap Connect, permitir o acesso a repos e preparar contratos futuros sobre obrigações do governo chinês em Hong Kong.

