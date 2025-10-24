Abertura da sessão americana: Dados macroeconómicos impulsionam os mercados a novos patamares

Principais conclusões Os dados macroeconómicos moldam os movimentos do mercado



A sessão em Wall Street abre com uma nota positiva após a acumulação de dados macroeconómicos importantes. A compilação das últimas leituras do PMI e do IPC cria um quadro misto, mas ainda otimista para os mercados em relação à situação económica nos Estados Unidos. Isso é suficiente para impulsionar os principais índices para novos níveis históricos logo no início das negociações. Os contratos US100 subiram aproximadamente 0,8%, enquanto o US500 subiu 0,6%. Os contratos no índice Russel2000 estão a apresentar um desempenho melhor, subindo 1,3%. A sessão de hoje continua sob a influência das leituras macroeconómicas. A inflação ao consumidor revelou-se inferior ao esperado, o que reforça a narrativa do progresso do Federal Reserve no combate à pressão sobre os preços e aumenta a probabilidade de uma flexibilização mais rápida e potencialmente mais profunda da política monetária. Ao mesmo tempo, um PMI muito bom sinaliza uma condição sólida da economia, o que pode levar o Fed a adotar um cronograma mais cauteloso para cortes nas taxas, especialmente se a atividade económica mantiver seu ritmo sem deterioração adicional no mercado de trabalho. Uma peça adicional do quebra-cabeças é a leitura do índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan, visivelmente mais fraca do que as previsões, mas ainda acima do limiar neutro de cinquenta pontos, o que pode ser interpretado como um otimismo sustentado, embora cauteloso, entre as famílias. Nesse ambiente, os investidores acompanharão de perto os rendimentos dos títulos, o dólar e a rotação setorial, pois esses indicadores podem apontar o mercado para a conclusão final a partir dos dados de hoje. US100 (D1) Fonte: xStation5 No gráfico, pode-se observar uma quebra bem-sucedida do pico após muitas tentativas ao longo da semana passada. O preço defendeu o limite inferior da tendência ascendente, e as médias EMA indicam a continuação da direção ascendente do preço. No caso de uma perda temporária de iniciativa por parte dos compradores, o suporte mais próximo está no nível de 25270, determinado pelo último pico. Abaixo, pode-se observar um suporte em torno de 24720, onde corre a EMA25 e o nível FIBO 23,6. Notícias da empresa: Ford (F.US) — A empresa automotiva está a experimentar um grande aumento, de até 9%. Isto deve-se às notícias da administração da empresa de que os danos causados pela paragem da produção numa das fábricas da empresa não serão tão profundos e duradouros como inicialmente se pensava. O CEO garante que as perdas deste ano serão recuperadas no próximo ano. Deckers Outdoor (DECK.US) — O fabricante de calçado está a perder cerca de 12% na abertura. Isto segue-se aos anúncios das subsidiárias UGG e Hoka de que as vendas líquidas ficarão abaixo do consenso do mercado. Newmont (NEM.US) — A empresa de mineração de ouro anunciou que a produção permanecerá inalterada no próximo ano. Isto desapontou o mercado, que esperava que a empresa aproveitasse os altos preços das commodities. Como resultado, a empresa registou uma queda de 6%. Target (TGT.US) — A grande retalhista norte-americana anunciou uma redução significativa de postos de trabalho. Mais de 1800 postos de trabalho, o que constitui 8% da força de trabalho da empresa. As ações permanecem sem reação. Kodiak Sciences (KOD.US) — A empresa farmacêutica está com alta de até 15% na abertura do pregão, após uma recomendação do JP Morgan. No entanto, à medida que as negociações continuam, as ações perdem a maior parte dos ganhos.

