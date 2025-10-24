Resumo diário: CPI em queda, mercados em alta

Principais conclusões A maioria dos mercados apresenta alta em meio a dados macroeconómicos favoráveis



Euro valoriza-se em relação à maioria das moedas



Ouro e petróleo consolidam-se



Intel apresenta crescimento na abertura, mas o crescimento rapidamente diminui

Os dados macroeconómicos e o forte desempenho da maioria das empresas americanas impulsionaram as avaliações dos índices dos EUA para novos máximos. O Nasdaq100 subiu cerca de 1%, o S&P 500 subiu 0,8% e tanto o Russell como o Dow subiram mais de 1%.



Na Europa, o sentimento é misto, mas prevalece o otimismo. A maioria das bolsas de valores do velho continente está a registar ganhos. O FTSE 100 britânico está a registar o maior aumento, com 0,6%. O DAX e o FTSE MIB encerram as sessões ligeiramente positivos. O CAC40 e o WIG20 estão a perder, 0,2% e 0,3%, respetivamente.



A acumulação de dados macroeconómicos define o ritmo das negociações durante a sessão de sexta-feira. O índice de preços ao consumidor (IPC) ficou abaixo do esperado, tanto em termos anuais como mensais, o que foi recebido de forma muito positiva pelo mercado, que espera cortes acelerados nas taxas de juro pela Reserva Federal. O IPC subjacente em termos homólogos foi de 3%, e o crescimento dos preços em termos mensais foi de 0,3%.



O índice PMI complementou o quadro, apresentando um resultado muito forte — claramente acima das expectativas.



O setor de serviços está a apresentar uma condição particularmente boa. O mercado esperava uma desaceleração, mas o índice indicou crescimento em comparação com o mês anterior.



Hoje, a Universidade de Michigan também publicou dados sobre o sentimento do consumidor. O sentimento está claramente abaixo das expectativas, mas ainda positivo, em 53,6. Ao mesmo tempo, as expectativas de inflação do consumidor permanecem ancoradas em 4,6% ao ano.



Dados importantes também vieram do Reino Unido. As vendas a retalho aumentaram 1,5% ao ano e até 0,5% mês a mês. A leitura do PMI também subiu acima das expectativas. A indústria está claramente a apresentar um desempenho melhor, mas ainda permanece na faixa de sentimento negativo — com uma leitura de 49,6.



O PMI da zona euro também surpreendeu positivamente. A indústria atingiu novamente um valor de 50, e os serviços subiram para 52,6 — o mais alto em mais de um ano.



No mercado cambial, a coroa norueguesa está claramente a perder. A taxa de câmbio em relação ao dólar e ao euro caiu mais de 0,5%. Isso pode estar relacionado à redução da procura por matérias-primas norueguesas e ao desconto de leituras macroeconómicas mais fracas.



Boas notícias económicas da zona euro apoiam a valorização da moeda europeia. O euro está a se fortalecer moderadamente em relação à maioria dos principais pares de moedas.



O mercado de metais preciosos está a consolidar-se após corrigir os ganhos recentes. O ouro permanece acima do nível de US$ 4.100 por onça.



O mercado de commodities energéticas também está a recuperar o fôlego. O petróleo está a consolidar-se no nível de 61,5 após ganhos. O gás natural está em queda de 2%.



Os futuros de gado estão em queda de até 3%, o que pode estar relacionado a um acordo para importar carne bovina da Argentina para os EUA.



O sentimento positivo do mercado de ações está a se espalhar para as bolsas de criptomoedas. A maioria dos tokens está a registrar ganhos, mas estes estão concentrados em torno das moedas maiores. Bitcoin e Ethereum mantêm um crescimento abaixo de 1%.



A Intel publicou os seus resultados. Apesar das dificuldades da empresa, a maioria das expectativas do mercado foi atendida. Na abertura, a empresa registrou alta de mais de 6%, mas, à medida que a sessão avança, os ganhos são reduzidos a quase zero.



Isso pode indicar fraqueza entre os compradores devido à exaustão do mercado ou à realização de lucros após os resultados.



A Alphabet subiu 3% hoje, adicionando bilhões à sua capitalização após anunciar um acordo com a Anthropic.



A Tesla adiciona um novo modo de condução chamado “Mad Max”, que desconsidera abertamente as regulamentações e atrai a atenção dos reguladores. As ações caíram 2%.

