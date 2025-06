Destaques da manhã (26.06.2025)

Apesar da relativa calma geopolítica com o cessar-fogo sustentado entre Israel e o Irão, o mercado começa a concentrar-se na expiração das tarifas mútuas entre os EUA e a China a 9 de julho .

. O Ministro da Revitalização Económica do Japão, Akazawa, declarou que o país não pode aceitar tarifas automóveis de 25% .

. As bolsas americanas terminaram ontem praticamente estáveis: o S&P 500 fechou perto do zero, em 6090 pontos, o Nasdaq ganhou 0,3% e o Dow Jones caiu 0,25%.

terminaram ontem praticamente estáveis: o S&P 500 fechou perto do zero, em 6090 pontos, o Nasdaq ganhou 0,3% e o Dow Jones caiu 0,25%. Os mercados asiáticos estão a mostrar melhorias: o Nikkei 225 subiu 1,5% e o Shanghai Composite ganhou 0,1%. No entanto, os índices da Austrália, da Coreia do Sul e do Hang Seng CE caíram 0,5%.

subiu 1,5% e o ganhou 0,1%. No entanto, os índices da Austrália, da Coreia do Sul e do Hang Seng CE caíram 0,5%. A venda do dólar americano continua, com o par EURUSD a atingir 1,1700, um novo máximo desde 2021.

continua, com o par EURUSD a atingir 1,1700, um novo máximo desde 2021. O JP Morgan prevê um novo enfraquecimento do dólar americano em mais de 5% nos próximos 12 meses.

prevê um novo enfraquecimento do dólar americano em mais de 5% nos próximos 12 meses. O par USD/CNH caiu para o seu nível mais baixo desde novembro.

caiu para o seu nível mais baixo desde novembro. Jerome Powell declarou que está à espera de mais clareza sobre o impacto das tarifas na inflação antes de decidir sobre novos cortes nas taxas de juro.

declarou que está à espera de mais clareza sobre o impacto das tarifas na inflação antes de decidir sobre novos cortes nas taxas de juro. O Wall Street Journal noticia que Trump está a considerar anunciar o próximo presidente da Reserva Federal já no outono, uma medida que pode prejudicar a posição de Powell.

noticia que Trump está a considerar anunciar o próximo presidente da Reserva Federal já no outono, uma medida que pode prejudicar a posição de Powell. A Nvidia atingiu um novo máximo histórico de $154 por ação ontem, ganhando mais de 4%.

atingiu um novo máximo histórico de $154 por ação ontem, ganhando mais de 4%. O Citigroup aumentou a sua previsão para o crescimento económico da China este ano para 5% de 4,7%.

aumentou a sua previsão para o crescimento económico da China este ano para 5% de 4,7%. O primeiro-ministro chinês disse que a China fará todo o possível para estimular o consumo interno.

Hoje, vamos ouvir vários membros da Fed , incluindo Barkin, Hammack e Kashkari. O BCE será representado por Schnabel, De Guindos e Lagarde, enquanto os oradores do Banco de Inglaterra incluirão Bailey, Breeden e Rosen.

, incluindo Barkin, Hammack e Kashkari. O será representado por Schnabel, De Guindos e Lagarde, enquanto os oradores do incluirão Bailey, Breeden e Rosen. O Deutsche Bank espera que o RBA baixe as taxas de juro em julho, enquanto o J.P. Morgan prevê que a Fed só baixe as taxas em dezembro. O Nomura prevê uma subida das taxas de juro a nível mundial, devido aos receios de uma desaceleração do crescimento económico.

espera que o RBA baixe as taxas de juro em julho, enquanto prevê que a Fed só baixe as taxas em dezembro. prevê uma subida das taxas de juro a nível mundial, devido aos receios de uma desaceleração do crescimento económico. O Ayatollah Ali Khamenei não é visto publicamente há mais de uma semana. A CIA indica que o programa nuclear do Irão foi gravemente danificado. No entanto, alguns relatórios sugerem que o programa apenas sofreu um atraso de alguns ou vários meses. Os Estados Unidos declararam que qualquer retomada do enriquecimento de urânio pelo Irão seria outra linha vermelha.

não é visto publicamente há mais de uma semana. A indica que o programa nuclear do Irão foi gravemente danificado. No entanto, alguns relatórios sugerem que o programa apenas sofreu um atraso de alguns ou vários meses. declararam que qualquer retomada do enriquecimento de urânio pelo Irão seria outra linha vermelha. O calendário económico de hoje inclui os pedidos de subsídio de desemprego dos EUA, as encomendas de bens duradouros e a leitura final do PIB do primeiro trimestre.

