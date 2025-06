⏫EURUSD sobe acima dos 1.17

Euro continua a valorizar face ao dólar atingindo máximos de 4 anos

É notável que, desde os mínimos registados no início deste ano, o par EURUSD tenha subido aproximadamente 15% para os níveis atuais. Movimentos tão significativos no mercado cambial são extremamente raros, e estamos apenas a meio do ano. Um número crescente de previsões aponta agora para uma quebra sustentada acima de 1,20, embora seja importante considerar o que impulsionou uma recuperação tão forte e quais os fatores que podem influenciar a volatilidade futura.

Fraqueza geral do dólar

Observando o par EURUSD, vemos movimentos enormes. No entanto, se considerarmos outros pares do euro, a volatilidade não é tão pronunciada. Embora as perspetivas para a economia europeia tenham certamente melhorado, mesmo no meio das preocupações com uma guerra comercial e a guerra na Ucrânia, o principal impulsionador da recuperação do par tem sido a fraqueza do dólar.





Variações das principais moedas mundiais em relação ao euro desde o início deste ano. Como se pode observar, poucas moedas valorizaram em relação ao euro, mas, ao mesmo tempo, com exceção do dólar e das moedas dos mercados emergentes, não se verifica uma fraqueza significativa. Fonte: Bloomberg Finance LP

Este ano, a moeda americana tem estado em desvantagem devido à imensa incerteza política em torno de Donald Trump. O dólar está a perder o seu estatuto de porto seguro, uma tendência também evidente nos rendimentos elevados das obrigações. No meio da incerteza fiscal, a Moody's baixou recentemente a classificação de crédito dos EUA de triplo A, o que significa que nenhuma agência importante considera agora a dívida dos EUA como sendo da mais alta qualidade. Embora a dívida dos EUA continue robusta e, fundamentalmente, ainda seja a maior e mais negociada, até os bancos centrais estão a olhar para o dólar com uma certa relutância, preferindo aumentar as suas reservas de ouro. Nos últimos três anos, os bancos centrais adicionaram 1000 toneladas de ouro às suas reservas anualmente.

Mesmo com os EUA a manter taxas de juro elevadas, o dólar está fraco. Além disso, o questionamento de Trump à posição do presidente da Fed, Jerome Powell, também está a alimentar a cautela global em relação à moeda. O Wall Street Journal sugere agora que um novo presidente da Fed poderá ser escolhido já neste outono, o que poderia minar a posição de Powell para o restante do seu mandato, que expira no próximo ano.





Decomposição dos fatores que influenciam a formação do par de moedas. Como se pode ver, o fator “residual” está agora a favorecer a valorização do par, e não a sua desvalorização, como acontecia há apenas alguns meses. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Melhoria das perspetivas para o euro

Os dados económicos dos Estados Unidos têm sido mistos nos últimos meses, como ilustrado pelo índice de surpresa relativamente baixo compilado por instituições como o Citi. Em contrapartida, o mesmo índice para a zona euro permanece em níveis bastante elevados. A diferença entre estes indicadores está claramente a favorecer o euro e, além disso, há uma perspetiva de maior deterioração nos EUA e de melhoria na zona euro.





Índices de surpresa económica e EUR/USD. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

É improvável que as taxas de juro na zona euro sejam reduzidas, enquanto nos EUA é mais provável que sejam reduzidas. No entanto, vale a pena notar que o nível das taxas de juro na zona euro é significativamente mais baixo, o que deverá beneficiar a economia. Nos EUA, por outro lado, as taxas podem ainda ser suficientemente elevadas para travar a atividade económica. Esta questão foi levantada por Donald Trump, entre outros.





As perspetivas de crescimento na Europa para este ano estão a melhorar significativamente, enquanto nos Estados Unidos pioraram, principalmente devido ao impacto das tarifas comerciais de Trump. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Também tem havido uma discussão significativa sobre uma emissão conjunta de obrigações na zona euro. A história mostra que o fundo de recuperação conjunto de 750 mil milhões de euros criado no início da pandemia teve um impacto muito positivo na moeda europeia.

No caso de uma potencial nova emissão de obrigações na zona euro, com fundos destinados a despesas militares e infraestruturas, a procura por dívida europeia segura também poderia gerar procura pela própria moeda, sem mencionar o estímulo à economia. De acordo com a Bloomberg, o euro valorizou 15% em 2020, e uma decisão sobre a dívida conjunta poderia desafiar o status da dívida dos EUA e levar a novos ganhos do EUR/USD, podendo até atingir 1,40. Este nível foi visto pela última vez em 2011.





O EUR/USD não crescia de forma tão dinâmica desde 2020. No entanto, o spread de rendimentos atual não justifica valorizações tão elevadas, embora seja importante lembrar que os elevados rendimentos dos EUA neste momento não favorecem o dólar nem a economia, dada a necessidade de pagar uma enorme dívida com taxas de juro elevadas. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Um verão fraco para o dólar?

Historicamente, julho tem sido um mês fraco para o dólar. Esta sazonalidade, com base nos últimos 20 anos, foi também confirmada pela volatilidade do ano passado. No entanto, é importante lembrar que julho e agosto deste ano serão muito significativos para definir as perspetivas para a moeda. Em primeiro lugar, a suspensão das tarifas recíprocas expira a 9 de julho. Teoricamente, novos acordos comerciais poderiam fortalecer o dólar. Em agosto, os EUA também deverão atingir o seu teto da dívida. Embora este evento represente um risco para o dólar, é muito provável que o limite da dívida seja, em última instância, aumentado.





Julho é um mês sazonalmente fraco para o dólar, embora seja importante notar que este ano a fraqueza do dólar já é a maior em 20 anos. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

EURUSD: Uma perspetiva técnica

O par EURUSD ultrapassou 1,16, após níveis de resistência anteriores em 1,1250 e 1,1450. A próxima resistência importante está agora em torno de 1,19, seguida por 1,23, perto dos picos de 2021. Vale a pena notar que o EURUSD subiu de forma semelhante à variação observada em 2022/2023, mas ainda não completou toda a variação da onda ascendente que começou no início de 2022 e 2020.





Fonte: xStation5