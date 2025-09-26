Destaques da manhã (26/09/25)

Os índices de Wall Street fecharam ontem em baixa, com o S&P 500 a perder 0,50% e o Nasdaq a cair 0,5% . O recuo foi impulsionado por fortes dados económicos dos EUA e subsequentes comentários hawkish dos banqueiros centrais, que coletivamente diminuíram a probabilidade de cortes nas taxas da Fed.

fecharam ontem em baixa, com o a perder e o a cair . O recuo foi impulsionado por fortes dados económicos dos EUA e subsequentes comentários hawkish dos banqueiros centrais, que coletivamente diminuíram a probabilidade de cortes nas taxas da Fed. Os fortes dados económicos dos EUA incluíram uma revisão em alta do crescimento do PIB do segundo trimestre , que acabou por se situar em 3,8% (acima dos 3,3% preliminares). Estes dados foram complementados por um baixo número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego e por valores sólidos das encomendas de bens duradouros.

, que acabou por se situar em (acima dos preliminares). Estes dados foram complementados por um baixo número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego e por valores sólidos das encomendas de bens duradouros. O ouro continua resiliente face ao fortalecimento do dólar e reduziu as expectativas de corte de taxas, conseguindo um ganho de 0,3% durante a sessão.

continua resiliente face ao fortalecimento do dólar e reduziu as expectativas de corte de taxas, conseguindo um ganho durante a sessão. EUR / USD caiu abaixo do nível dos 1,17 , provavelmente marcando seu primeiro declínio semanal após três semanas consecutivas de ganhos.

caiu abaixo do nível dos , provavelmente marcando seu primeiro declínio semanal após três semanas consecutivas de ganhos. O Presidente Trump anunciou uma tarifa de 100% sobre os medicamentos de marca e patenteados, causando uma forte venda nas empresas farmacêuticas e aumentando as preocupações do sector da saúde global. Trump também aumentou as tarifas sobre camiões e mobiliário.

sobre os medicamentos de marca e patenteados, causando uma forte venda nas empresas farmacêuticas e aumentando as preocupações do sector da saúde global. Trump também aumentou as tarifas sobre camiões e mobiliário. A incerteza do mercado é exacerbada pelo regresso das tensões comerciais, pelo risco iminente de um encerramento do governo dos EUA (o Congresso tem até 30 de setembro para aprovar um orçamento), pelo início da época de lucros e pela ambiguidade quanto à trajetória futura da Reserva Federal.

(o Congresso tem até para aprovar um orçamento), pelo início da época de lucros e pela ambiguidade quanto à trajetória futura da Reserva Federal. A Casa Branca deu instruções às agências governamentais para se prepararem para licenças, dada a elevada probabilidade de uma paralisação do trabalho do governo.

Pontos de vista contraditórios da Fed : Stephen Miran defende cortes mais rápidos nas taxas; Michelle Bowman apoia novas reduções devido ao enfraquecimento do mercado de trabalho; enquanto Austan Goolsbee adverte contra a inflação induzida por tarifas e não apoia uma série de cortes rápidos.

: Stephen Miran defende cortes mais rápidos nas taxas; Michelle Bowman apoia novas reduções devido ao enfraquecimento do mercado de trabalho; enquanto Austan Goolsbee adverte contra a inflação induzida por tarifas e não apoia uma série de cortes rápidos. O petróleo valorizou durante a sessão, impulsionado pela incerteza contínua sobre as potenciais sanções contra a Rússia e as restrições do mercado interno russo de combustíveis. Após as quedas iniciais, o petróleo WTI subiu acima dos 65 dólares por barril, embora um ligeiro recuo seja observado hoje.

valorizou durante a sessão, impulsionado pela incerteza contínua sobre as potenciais sanções contra a Rússia e as restrições do mercado interno russo de combustíveis. Após as quedas iniciais, o subiu acima dos por barril, embora um ligeiro recuo seja observado hoje. Hoje, as atenções voltam-se para a divulgação dos principais dados do mercado de trabalho dos EUA, previstos para as 13:30.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.