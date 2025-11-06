A sessão europeia de hoje foi dominada pelos vendedores. O DAX da Alemanha perdeu quase 1,5%, enquanto o FTSE do Reino Unido recuou mais de 0,4% após uma mensagem bastante moderada do Banco da Inglaterra, que manteve as taxas de juro inalteradas. Nos Estados Unidos, estamos a assistir a quedas acentuadas nas ações de tecnologia, com os setores de semicondutores e software sob pressão. Os dados da Challenger hoje mostraram 153.000 cortes de empregos nos EUA em setembro — o número mais alto desde 2003. O contrato US100 caiu mais de 1,5%, enquanto o US30 perdeu mais de 0,8%.



O EURUSD salta hoje de 1,15 para quase 1,155 em meio à fraqueza do dólar americano; o ouro e a prata também registram ligeira alta. De acordo com o presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Johnson, comentou hoje que «(...) estou menos otimista quanto ao fim da paralisação». A paralisação prolongada do governo dos EUA parece pressionar a economia americana, aumentando a incerteza dos mercados. Os futuros do Índice do Dólar Americano (USDIDX) caíram hoje após atingirem um importante nível de resistência perto da EMA200.



Os futuros do café na ICE estão a cair hoje, apesar de os inventários de café continuarem a diminuir e as chuvas na principal região produtora de arábica do Brasil (Minas Gerais) permanecerem abaixo da média. Além disso, os riscos de tufões nas áreas produtoras de Robusta do Vietname aumentam as preocupações com possíveis interrupções no abastecimento, enquanto os inventários de café da ICE caíram para o menor nível em 18 meses, cerca de 430.000 sacas (60 kg cada). No entanto, algum otimismo vem das reportagens da Reuters de que os comerciantes de café enviaram cerca de 150.000 sacas de Arábica para a Europa, aliviando os temores sobre os preços altos e os baixos inventários.



Os preços do petróleo recuaram hoje, após a Arábia Saudita ter decidido reduzir os preços de exportação do petróleo bruto para a Ásia para o nível mais baixo em 11 meses e em meio ao aumento da produção da OPEP. De acordo com uma pesquisa da Bloomberg, a OPEP aumentou a produção de petróleo em outubro em 50.000 barris por dia, para 29,07 milhões de bpd. O aumento da produção da Arábia Saudita, Iraque, Emirados Árabes Unidos e Kuwait foi parcialmente compensado pelas quedas na Líbia e Venezuela, que juntas reduziram a produção em cerca de 120 000 bpd. A Agência Internacional de Energia (AIE) alertou para um potencial excesso de oferta recorde em 2026. O petróleo caiu quase 1% hoje, para cerca de 63 dólares por barril.



O gás natural também registou uma queda após o relatório de armazenamento da EIA mostrar um aumento de 33 mil milhões de pés cúbicos (bcf) contra os 31 bcf esperados e os 74 bcf anteriores. As criptomoedas estão sob pressão, com o Bitcoin recuando para $101.000 após mais de $2,5 mil milhões em saídas de ETF durante as últimas seis sessões.



A K33 Research aponta o nível de US$ 90.000 como um suporte potencialmente significativo (o preço médio de compra das participações em ETFs dos EUA), enquanto a “diferença de preço” dos futuros da CME fica perto de $92.000 — um nível a partir do qual o BTC também se recuperou em abril. As criptomoedas estão a tentar se estabilizar após a liquidação, mas a maioria dos projetos está em declínio, juntamente com o Ethereum e o Bitcoin.



Membros da administração de Donald Trump informaram o Congresso na quarta-feira que os Estados Unidos não planeiam atualmente lançar ataques ao território venezuelano e não têm fundamentos legais para conduzir tais operações, de acordo com fontes familiarizadas com o briefing da Casa Branca. Desde setembro, as forças armadas dos EUA realizaram 16 ataques a barcos suspeitos de contrabando de drogas no Mar do Caribe e no Pacífico oriental, matando pelo menos 67 pessoas. As forças armadas dos EUA estão agora destacadas na região do Caribe, incluindo o grupo de ataque do porta-aviões USS Ford.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.