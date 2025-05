Destaques da manhã (27.05.2025)

Os mercados da zona Ásia-Pacífico estão a ganhar terreno durante a sessão desta terça-feira. Após um dia de negociações um tanto limitadas devido a feriados nos EUA e no Reino Unido. Alguns mercados claramente ganharam com a onda de extensão do prazo das negociações sobre as tarifas entre os EUA e a União Europeia.

No entanto, a escala destes movimentos é limitada, uma vez que os contratos de futuros sobre índices estão, na sua maioria, a perder valor hoje. O US100 está em baixa de 0,5%, o JP225 está a perder 0,1% ao mesmo tempo e o DE40 está perto de 0,15%.

Na China, ficámos a conhecer os dados sobre os lucros das industrias para abril de 2025, que foram melhores do que o esperado. Os dados ao nível de +3% a/a (anteriormente +2,6%) são o melhor resultado desde dezembro e são um sinal claro de alguma recuperação no setor industrial chinês e de estabilização da atividade.

O governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, fortaleceu o iene esta manhã, indicando a sua intenção de aumentar ainda mais a taxa de juro de referência se a economia melhorar.

O dólar está a tentar recuperar algum terreno após uma recente onda de vendas. O par EURUSD caiu abaixo de 1,1370, enquanto o índice do dólar saltou 99 000 no mesmo período.

O dólar é a moeda com melhor desempenho entre os países desenvolvidos.

Os mercados de metais preciosos e petróleo são dominados por quedas. O gás natural (NATGAS) está a registar pequenos ganhos.

A Bitcoin está a recuar 0,5%, sendo negociada perto de US$ 108.000.

Os destaques do dia incluem os dados do GfK alemão, o sentimento da zona do euro, o IPC francês, os bens duráveis e a confiança do consumidor dos EUA. E discursos dos bancos centrais: Villeroy, do BCE, e Kashkari, do Fed.

