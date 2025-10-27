Destaques da manhã (27.10.2025)

Principais conclusões As acções da Ásia-Pacífico sobem com a melhoria do sentimento em relação ao comércio com a China

O índice JP225 do Japão ultrapassa pela primeira vez os 50 000 pontos.

O partido do Presidente Javier Milei vence as eleições parciais de forma decisiva.

Trump anuncia que não se reunirá com o primeiro-ministro Carney e planeia impor uma tarifa adicional de 10% ao Canadá.

As ações da Ásia-Pacífico sobem com a melhoria do sentimento em relação ao comércio com a China. Os futuros dos E.U.A. sobem para novos máximos históricos. O índice JP225 do Japão ganha 0,70% , ultrapassando os 50.000 pontos pela primeira vez .

O do Japão ganha , ultrapassando os . Sinais positivos de Washington e Pequim aumentaram as expectativas de um avanço após dois dias de negociações. Espera-se que Trump e Xi se reúnam no final desta semana para finalizar um acordo - o terceiro em nove meses . Tanto os futuros dos EUA como os mercados asiáticos avançaram com as manchetes.

aumentaram as expectativas de um avanço após dois dias de negociações. Espera-se que se reúnam no final desta semana para finalizar um acordo - o . Tanto como avançaram com as manchetes. Trump disse que um acordo final sobre o TikTok poderia ser assinado esta semana, mencionando a aprovação preliminar de Xi . Durante a sua visita à Malásia , foram também assinados outros acordos comerciais e sobre terras raras .

disse que um poderia ser assinado esta semana, mencionando . Durante a sua visita à , foram também assinados outros . O primeiro-ministro chinês, Li, disse ao seu homólogo australiano, Albanese , que Pequim está pronta para uma “parceria estratégica mais estável ” , apoiando as perspectivas de investimento e de produtos de base australianos.

disse ao seu homólogo australiano, , que ” apoiando as perspectivas de investimento e de produtos de base australianos. O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent , afirmou que as conversações com a China foram produtivas e que poderá ser assinado um acordo na quinta-feira na Coreia do Sul . O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que as conversações com a China foram produtivas e que um acordo poderá ser assinado na quinta-feira na Coreia do Sul. A ameaça de tarifas de 100% foi “retirada de cima da mesa”, acrescentou.

, afirmou que as conversações com a China foram e que poderá ser assinado um acordo . O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que com a foram produtivas e que um acordo poderá ser assinado na quinta-feira na Coreia do Sul. A acrescentou. Os lucros industriais da China aumentaram 21,6% em setembro (após +20,4% em agosto ) e subiram 3,2% no acumulado do ano , registando o melhor resultado desde agosto de 2024 . As medidas de Pequim para travar a concorrência excessiva de preços parecem estar a melhorar as margens .

da China aumentaram (após ) e subiram , registando o . As medidas de Pequim para travar a concorrência excessiva de preços parecem estar a . Os dólares australiano e neozelandês fortaleceram-se ligeiramente como moedas ligadas à China . O Banco Popular da China fixou a taxa de referência do yuan no seu nível mais forte em mais de um ano , adicionando ventos de cauda ao sentimento de risco regional.

fortaleceram-se ligeiramente como . O fixou no seu , adicionando ventos de cauda ao sentimento de risco regional. O PPI dos serviços do Japão acelerou para +3,0% y/y (de 2,7% anteriormente ), confirmando as persistentes pressões sobre os custos no sector dos serviços.

do Japão acelerou para (de ), confirmando no sector dos serviços. Na Argentina, o partido do Presidente Javier Milei obteve uma vitória decisiva nas eleições parciais , reforçando o seu controlo sobre o Congresso. Combinado com um pacote de apoio de 20 mil milhões de dólares dos EUA , o resultado é visto como um catalisador positivo para os activos argentinos .

obteve uma , reforçando o seu controlo sobre o Congresso. Combinado com um , o resultado é visto como um . Trump anunciou que não irá reunir-se com o primeiro-ministro Carney e sinalizou uma tarifa adicional de 10% “para além dos níveis actuais ” , citando uma disputa sobre um anúncio relacionado com as “tarifas Reagan”. Os mercados reagiram com indiferença devido à falta de pormenores concretos.

