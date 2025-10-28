Destaques da manhã (28.10.2025)

Principais conclusões O ouro continua a descer, perdendo mais de 1%

Índices da Europa e dos EUA descem ligeiramente

A época de resultados dos EUA está em foco em Wall Street

Ontem, os índices de ações dos EUA voltaram a subir acentuadamente, com o Dow Jones Industrial Average e o Russell 2000 a atingirem novos máximos históricos. Os investidores estão agora concentrados na decisão de amanhã da Reserva Federal - onde os mercados esperam um corte de 25 pontos base na taxa e talvez um fim oficial do programa de aperto quantitativo (QT) - bem como na cimeira de quinta-feira entre Donald Trump e o presidente chinês Xi Jinping.

Após a sessão de hoje, veremos os relatórios de resultados de Visa, PayPal, UPS, UnitedHealth, Southern Copper, Booking Holdings e Mondelez. Antes da abertura em Wall Street, são esperados resultados da Novartis, NextEra Energy, Sherwin-Williams e Royal Caribbean.

Os analistas da LH Meyer acreditam que, embora não seja certo parar o processo de redução do balanço , as crescentes tensões no mercado de financiamento a curto prazo tornam este cenário cada vez mais provável. Os futuros dos índices dos EUA estão a ser negociados ligeiramente em baixa esta manhã, entre 0,1% e 0,15% , com a maioria dos principais futuros europeus - incluindo o UK100 e o DE40 - também no vermelho.

O ouro continua a recuar, caindo mais de 1% para US $ 3.950 por onça , seguido pelas quedas registadas também na prata. O dólar americano está a desvalorizar, enquanto o EUR / USD está a subir cerca de 0,1% para 1,166. Na Europa, os principais dados divulgados hoje serão da opinião do consumidor alemão , medido pelo índice GfK. Após a sessão de ontem nos E.U., as ações da Nucor valorizaram 2% , na sequência dos fortes resultados do terceiro trimestre. O produtor de aço relatou ganhos por ação de US $ 2,63 , superando a orientação anterior de US $ 2,05 a US $ 2,15 por ação (FactSet). A receita chegou a US$ 8,52 mil milhões , acima da estimativa de consenso de US$ 8,18 mil milhões . No entanto, a Nucor alertou que os ganhos para o trimestre atual devem ser menores do que os do terceiro trimestre. A F5 Networks caiu mais de 6% depois de emitir uma orientação dececionante, citando potenciais “interrupções de curto prazo nos ciclos de vendas ” após uma violação do sistema no início deste mês atribuída a hackers chineses apoiados pelo Estado. Entretanto, a NXP Semiconductors , o fabricante holandês de chips, viu as suas acções subirem quase 2% depois de ter apresentado resultados do terceiro trimestre acima das expectativas de Wall Street e de ter feito uma previsão mais forte do que o previsto para o trimestre em curso. A OpenAI pediu ao governo dos EUA que expandisse massivamente a sua capacidade energética para se manter na vanguarda da inteligência artificial. Num dossiê apresentado à Casa Branca, a empresa pediu 100 gigawatts de energia nova por ano para colmatar o “fosso eletrónico” com a China. A empresa alertou para o facto de a limitação de eletricidade poder abrandar o progresso da IA e o crescimento económico. Ontem, a Amazon anunciou planos para despedir 30.000 funcionários , principalmente das suas divisões de publicidade e recursos humanos. O gigante dos media Paramount Global também confirmou o início de uma ronda de despedimentos que afectará cerca de 1000 trabalhadores . Entretanto, o diretor executivo da BlackRock, Larry Fink , afirmou que os Estados Unidos irão provavelmente manter uma classificação de “sobreponderação” nos fundos de investimento durante pelo menos os próximos 18 meses. A Casa Branca informou que os EUA assinaram um acordo comercial com o Japão para colaborar na segurança da cadeia de fornecimento de minerais críticos e terras raras, abordando políticas que não são de mercado e práticas comerciais injustas. O Ministro dos Negócios Estrangeiros de Taiwan informou que Taiwan e os EUA têm uma cooperação muito estreita em matéria de segurança, comércio, etc.; perguntou se Trump, preocupado, abandonará Taiwan nas conversações com Xi: não, os laços entre Taiwan e os EUA são muito estáveis.



