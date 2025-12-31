Destaques da manhã (31.12.2025)

Os mercados globais estão a negociar em intervalos apertados com baixa liquidez durante o período pós-feriado. A participação total do mercado só deverá regressar por volta de 5 de janeiro.

O PMI oficial da indústria transformadora da China subiu para 50,1 (contra 49,2 anteriores e 49,2 esperados), quebrando uma série de oito meses de contração e voltando a ficar acima do limiar de expansão de 50 pontos. A melhoria verificou-se apesar de os lucros das fábricas terem registado a descida homóloga mais acentuada em mais de um ano, sublinhando que a recuperação permanece hesitante e frágil.



O PMI não-industrial aumentou para 50,2 (de 49,5), invertendo a contração de novembro nos serviços e na construção. O PMI composto melhorou para 50,7 (de 49,7), sinalizando uma ampla - embora ainda modesta - recuperação da atividade no final do ano.

O South China Morning Post noticiou que a ByteDance planeia gastar cerca de 14 mil milhões de dólares em chips Nvidia em 2026, reflectindo a crescente procura de capacidade de computação e reforçando a narrativa de um forte investimento em infra-estruturas de IA, apesar da incerteza macroeconómica mais ampla.

Os índices regionais estão maioritariamente a negociar em baixa. Os mercados chineses caíram entre 0,90-1,00%, o JP225 do Japão caiu 0,33% e o AU200cash da Austrália caiu 0,25%.

Os metais preciosos estão a assistir a outra onda de vendas após a recuperação de ontem. O ouro caiu 0,60% para 4.300 dólares por onça, a prata caiu 6,30% para 71,40 dólares, o paládio caiu 6,40% e a platina caiu 10,50%.

O mercado espera que a OPEP+ confirme a sua decisão de suspender novos aumentos de oferta na reunião de 4 de janeiro. Os sinais de excesso de oferta e de abrandamento do crescimento da procura estão a surgir no mercado petrolífero, enquanto a AIE está atualmente a alertar para um nível potencialmente recorde de excesso de oferta em 2026.

A China está a expandir o seu programa de subsídios ao consumo, mas a escala do apoio continua a ser limitada. Na primeira fase, a China atribuirá 62,5 mil milhões de ienes (≈ 11,5 mil milhões de dólares) provenientes da emissão de obrigações especiais de longo prazo para expandir o seu regime de subsídios “trade-in” e, em 2026, alargará o programa para incluir dispositivos digitais e inteligentes (um desconto de 15%, limitado a 500 ienes por produto).

As actas da reunião do FOMC descrevem a decisão de redução das taxas como “finamente equilibrada”. A maioria dos membros apoiou a redução do intervalo do objetivo para 3,50-3,75%. No entanto, dois defenderam a manutenção das taxas inalteradas, enquanto Miran defendeu um corte de 50 pb. Os decisores políticos destacaram os riscos relacionados com o enfraquecimento do mercado de trabalho.

O Bitcoin está ligeiramente mais alto, a 88.400 dólares, enquanto o Ethereum também subiu para 2.970 dólares. O mercado das criptomoedas permanece num intervalo de consolidação apertado, essencialmente inalterado há cerca de um mês.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.