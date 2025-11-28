Destaques da manhã (28.11.2025)

Os ativos de risco estão a valorizar esta manhã, com os futuros do Nasdaq a subirem 0,2% e a Bitcoin a atingir valores acima dos $91,8K , recuperando mais de 10% do recente mínimo perto dos $81K . Os mercados asiáticos tiveram uma sessão mista; os índices chineses caíram ligeiramente, enquanto os índices de referência japoneses subiram. O índice KOSPI da Coreia do Sul termina novembro com uma queda de 4% , marcando seu mês mais fraco desde outubro de 2024.

O ouro está a caminhar para o seu quarto ganho mensal consecutivo, com os mercados a ficarem mais confiantes em relação a outro corte nas taxas de juro nos EUA. O ouro tem vindo a subir quase todos os meses deste ano e está agora a caminho do seu melhor desempenho anual desde 1979.

O petróleo Brent está a manter-se acima dos 63 dólares por barril, mas continua a registar a quarta queda mensal consecutiva em novembro, a mais longa série de perdas desde maio de 2023. Os investidores estão atentos à reunião de domingo da OPEP+, em que se espera que os produtores mantenham o seu plano para reduzir qualquer aumento de produção até ao início de 2026.

A CME teve um problema que prejudicou a negociação. A negociação de futuros e opções na CME foi interrompida devido a problemas técnicos. O problema afectou, entre outras coisas, o comércio de futuros de títulos do Tesouro dos EUA e contratos do índice S&P 500. Os operadores informaram que a negociação de divisas na plataforma EBS foi interrompida devido à paragem da CME.

