Destaques da manhã (29.01.2025)

Os índices da região Ásia-Pacífico estão a ser negociados maioritariamente em território positivo. O índice CH50cash está a ganhar 0,60%, enquanto outros índices da China não estão a ser negociados hoje. A China está a celebrar o feriado do Ano Novo Lunar, que durará até 4 de fevereiro. Portanto, os mercados financeiros desta região permanecerão fechados.

O mercado de acções japonês está a ser negociado com poucas alterações. O índice JP225 está a subir 0,03% para 39.400 pontos. O índice SG20cash de Singapura está a ganhar 0,70%, enquanto o AU200cash australiano está a negociar 0,25% mais alto.

Os futuros dos índices europeus apontam para uma abertura mista da sessão a dinheiro. O índice alemão DAX está a subir 0,08% e permanece acima dos 21.600 pontos, o índice UK100 está a descer 0,06%, enquanto o índice europeu EU50 está a ganhar 0,65%.

O evento mais importante do dia é, sem dúvida, a decisão do FOMC sobre as taxas de juro nos EUA e a conferência de imprensa de Jerome Powell.

O dólar está a enfraquecer no início do dia e continua a ser uma das moedas mais fracas do G10, juntamente com o dólar australiano (após leituras baixas da inflação do IPC na Austrália). O índice USDIDX está em baixa de 0,10% no momento da publicação, sendo negociado a 107,6000 pontos, enquanto o EURUSD está em alta de 0,12% para 1,0440. Entre as moedas mais fortes estão o iene japonês e a libra esterlina.

A inflação ao consumidor na Austrália aumentou 2,4% em relação ao ano anterior no quarto trimestre, marcando o ritmo mais lento desde o início de 2021. A leitura ficou ligeiramente abaixo das expectativas de 2,5% ano a ano e abaixo dos 2,8% ano a ano no trimestre anterior. O índice IPC aumentou 0,2% em relação ao trimestre anterior, abaixo das expectativas de 0,3% em relação ao trimestre anterior.

Um declínio nos custos da habitação ajudou a arrefecer a inflação subjacente, abrindo a porta a um corte nas taxas de juro já no próximo mês. Os mercados estão atualmente a avaliar uma probabilidade de quase 80% de o Banco da Reserva da Austrália cortar a taxa de juro à vista em 25 pontos base na sua próxima reunião de 18 de fevereiro.

No início do dia, recebemos também as actas da reunião de dezembro do Banco do Japão sobre as taxas de juro. Existem possibilidades de novas subidas das taxas de juro, uma vez que a inflação ultrapassa o objetivo de 2% e o crescimento dos salários aumenta. Os membros do Conselho esperam que as empresas continuem a aumentar os salários, em conformidade com as previsões económicas do BOJ. O BOJ manteve as taxas de juro estáveis em dezembro (0,25%), mas aumentou-as para 0,5% em janeiro. O Governador Ueda assinalou novos aumentos das taxas, mas deu orientações limitadas quanto ao calendário e ao ritmo. Estima-se que a taxa de juro nominal neutra no Japão se situe no intervalo de 1%-2,5%, com muitos analistas a favor de um nível em torno de 1%. Se a taxa de juro se aproximar da taxa neutra, o BOJ poderá ser forçado a abrandar a subida das taxas para avaliar o impacto na economia.

O petróleo bruto WTI está experimentando ligeiras quedas hoje, caindo 0.30% para $ 73.70 por barril.

No mercado de criptomoedas, observamos uma recuperação após as quedas de ontem no final do dia, quando o Bitcoin testou novamente os níveis em torno de US $ 100.000. No momento da publicação, o Bitcoin está em alta de 1,10% para $102.300. Ethereum está em alta de 1,90% para $3.130.

