O ouro subiu novamente para novos históricos, quebrando os níveis de 5.400 e 5.500 por onça. Esta manhã está a valorizar mais, registando subidas de 3%, enquanto o desempenho acumulado no ano atingiu 29%, marcando o início mais forte de um ano em mais de 30 anos.

Outros metais preciosos estão a subir juntamente com o ouro. A prata também está a subir 3%, ultrapassando os $120 por onça. A platina ganha 3,50%, enquanto o paládio sobe 2,30%.

Vários bancos começaram a discutir cenários de $6.000/onça para 2026. O Deutsche Bank chegou a delinear um caso de alta para US $ 6.900, enquanto o SocGen também tem como alvo US $ 6.000 e sugere que esta pode ser uma perspetiva conservadora.

O dólar americano voltou a desvalorizar após a decisão de ontem da Reserva Federal. O índice do dólar está em baixa de cerca de 0,30% no período diário. EURUSD valorizou 0,26%, enquanto USDJPY recuou 0,25%.

Os quatro principais bancos australianos esperam agora uma subida das taxas de 25 pontos base na próxima semana, enquanto o Goldman Sachs e o Deutsche Bank continuam a prever que não haverá alterações, argumentando que a surpresa da inflação não é suficientemente decisiva.

Os preços de exportação da Austrália recuperaram +3,2% no trimestre (após -0,9%), enquanto os preços de importação subiram +0,9% no trimestre (contra expectativas de -0,2%). Isto marca uma melhoria nos termos de troca, o que normalmente também apoia o AUD.

As ações dos promotores imobiliários chineses subiram após relatos de que as autoridades podem eliminar a obrigatoriedade de apresentação de relatórios no âmbito do quadro de alavancagem das “três linhas vermelhas”. Isto está a ser interpretado como uma flexibilização tangível da política regulamentar, melhorando o acesso a curto prazo ao financiamento para os promotores. O movimento impulsionou o sentimento em relação à China e forneceu apoio adicional ao AUD. Os índices de acções chineses subiram entre 0,90% e 1,60%.

As ações da Tesla subiram 2,16% após a divulgação dos seus resultados trimestrais. A empresa anunciou planos para eliminar gradualmente a produção do Modelo S e X no próximo trimestre e para reequipar a fábrica de Fremont para a produção de robôs humanóides.

O EPS ajustado da Tesla superou as expectativas ($ 0.50 vs $ 0.45), as receitas ficaram ligeiramente abaixo das previsões ($ 24.90 mil milhões vs $ 25.11 mil milhões), enquanto a margem bruta surpreendeu positivamente (20.1% vs 17.1%).

As ações da Microsoft recuaram mais de 6% após os resultados, apesar de ter superado as expectativas de receita ($81.27 mil milhões vs $80.31 mil milhões) e EPS ($4.14 vs $3.92). O segmento Intelligent Cloud também superou as previsões ($32.91 mil milhões vs $32.39 mil milhões ). O Azure cresceu 38% em relação ao ano anterior ex-FX, e a obrigação de desempenho comercial remanescente (RPO) de 625 mil milhões de dólares aponta para uma base de receitas futuras muito forte.

As ações da Meta subiu 6,60% após os seus resultados trimestrais. A empresa superou o EPS ($8,88 vs $8,19) e a receita ($59,89 mil milhões vs $58,42 mil milhões), com a receita de publicidade também acima das expectativas ($58,14 mil milhões vs $56,79 mil milhões). O segmento Family of Apps impulsionou o desempenho, enquanto as perdas da Reality Labs aumentaram.

