Destaques da manhã (29.10.2024)

Os mercados asiáticos foram negociados de forma mista, com as ações japonesas a apresentarem um desempenho superior, com o Nikkei 225 e o TOPIX a subirem 1% e 0,9%, respetivamente. Os ganhos ocorreram apesar da incerteza política, depois de a coligação governamental do Japão ter perdido a sua maioria parlamentar. A Nippon Paint Holdings subiu 24% com a notícia da aquisição da AOC.

Os mercados asiáticos foram negociados de forma mista, com as ações japonesas a apresentarem um desempenho superior, com o Nikkei 225 e o TOPIX a subirem 1% e 0,9%, respetivamente. Os ganhos ocorreram apesar da incerteza política, depois de a coligação governamental do Japão ter perdido a sua maioria parlamentar. A Nippon Paint Holdings subiu 24% com a notícia da aquisição da AOC.

Os mercados asiáticos foram negociados de forma mista, com as ações japonesas a apresentarem um desempenho superior, com o Nikkei 225 e o TOPIX a subirem 1% e 0,9%, respetivamente. Os ganhos ocorreram apesar da incerteza política, depois de a coligação governamental do Japão ter perdido a sua maioria parlamentar. A Nippon Paint Holdings subiu 24% com a notícia da aquisição da AOC.

Os mercados asiáticos foram negociados de forma mista, com as ações japonesas a apresentarem um desempenho superior, com o Nikkei 225 e o TOPIX a subirem 1% e 0,9%, respetivamente. Os ganhos ocorreram apesar da incerteza política, depois de a coligação governamental do Japão ter perdido a sua maioria parlamentar. A Nippon Paint Holdings subiu 24% com a notícia da aquisição da AOC.

Os mercados asiáticos foram negociados de forma mista, com as ações japonesas a apresentarem um desempenho superior, com o Nikkei 225 e o TOPIX a subirem 1% e 0,9%, respetivamente. Os ganhos ocorreram apesar da incerteza política, depois de a coligação governamental do Japão ter perdido a sua maioria parlamentar. A Nippon Paint Holdings subiu 24% com a notícia da aquisição da AOC.

Os mercados asiáticos foram negociados de forma mista, com as ações japonesas a apresentarem um desempenho superior, com o Nikkei 225 e o TOPIX a subirem 1% e 0,9%, respetivamente. Os ganhos ocorreram apesar da incerteza política, depois de a coligação governamental do Japão ter perdido a sua maioria parlamentar. A Nippon Paint Holdings subiu 24% com a notícia da aquisição da AOC.

O iene japonês estabilizou após perdas acentuadas, com o Ministro das Finanças Kato a avisar que as autoridades estão a monitorizar a volatilidade da moeda. A incerteza política aumentou as expectativas de aumento das despesas fiscais e limitou a capacidade de aumento das taxas do BOJ.

O iene japonês estabilizou após perdas acentuadas, com o Ministro das Finanças Kato a avisar que as autoridades estão a monitorizar a volatilidade da moeda. A incerteza política aumentou as expectativas de aumento das despesas fiscais e limitou a capacidade de aumento das taxas do BOJ.

O iene japonês estabilizou após perdas acentuadas, com o Ministro das Finanças Kato a avisar que as autoridades estão a monitorizar a volatilidade da moeda. A incerteza política aumentou as expectativas de aumento das despesas fiscais e limitou a capacidade de aumento das taxas do BOJ.

O iene japonês estabilizou após perdas acentuadas, com o Ministro das Finanças Kato a avisar que as autoridades estão a monitorizar a volatilidade da moeda. A incerteza política aumentou as expectativas de aumento das despesas fiscais e limitou a capacidade de aumento das taxas do BOJ.

O iene japonês estabilizou após perdas acentuadas, com o Ministro das Finanças Kato a avisar que as autoridades estão a monitorizar a volatilidade da moeda. A incerteza política aumentou as expectativas de aumento das despesas fiscais e limitou a capacidade de aumento das taxas do BOJ.

O iene japonês estabilizou após perdas acentuadas, com o Ministro das Finanças Kato a avisar que as autoridades estão a monitorizar a volatilidade da moeda. A incerteza política aumentou as expectativas de aumento das despesas fiscais e limitou a capacidade de aumento das taxas do BOJ.

Os preços do ouro aproximaram-se de recordes novamente, subindo 0,4% para US $ 2.753,60 a onça, devido à procura de refúgio seguro antes da eleição presidencial dos EUA. As recentes sondagens mostram uma corrida apertada entre Trump e Harris.

Os preços do ouro aproximaram-se de recordes novamente, subindo 0,4% para US $ 2.753,60 a onça, devido à procura de refúgio seguro antes da eleição presidencial dos EUA. As recentes sondagens mostram uma corrida apertada entre Trump e Harris.

Os preços do ouro aproximaram-se de recordes novamente, subindo 0,4% para US $ 2.753,60 a onça, devido à procura de refúgio seguro antes da eleição presidencial dos EUA. As recentes sondagens mostram uma corrida apertada entre Trump e Harris.

Os preços do ouro aproximaram-se de recordes novamente, subindo 0,4% para US $ 2.753,60 a onça, devido à procura de refúgio seguro antes da eleição presidencial dos EUA. As recentes sondagens mostram uma corrida apertada entre Trump e Harris.

Os preços do ouro aproximaram-se de recordes novamente, subindo 0,4% para US $ 2.753,60 a onça, devido à procura de refúgio seguro antes da eleição presidencial dos EUA. As recentes sondagens mostram uma corrida apertada entre Trump e Harris.

Os preços do ouro aproximaram-se de recordes novamente, subindo 0,4% para US $ 2.753,60 a onça, devido à procura de refúgio seguro antes da eleição presidencial dos EUA. As recentes sondagens mostram uma corrida apertada entre Trump e Harris.