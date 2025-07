Destaques da manhã (30.06.2025)

A sessão na região Ásia-Pacífico está estável, com variações dos índices que não excedem +/- 0,30%. Os índices chineses estão a cair entre 0,10-0,30%.

O dólar volta a ser uma das moedas mais fracas do mercado, após as sugestões de Donald Trump para reduzir as taxas de juro e implementar mudanças na Reserva Federal. O presidente enfatizou a necessidade de evitar dívidas com juros altos e pressionou por cortes nas taxas. As principais moedas, como o euro, inicialmente ganharam, mas depois se estabilizaram. O USDJPY caiu para 143,800 após as primeiras flutuações.

A produção industrial do Japão subiu 0,5% m/m, bem abaixo das expectativas (+3,4%). Numa base anual, a produção caiu -1,8% contra uma previsão de +1,6%. As previsões continuam fracas, em parte devido às tarifas dos EUA, embora o índice Nikkei (JP225) tenha atingido um máximo de 11 meses.

O PMI da indústria transformadora da China de junho situou-se em 49,7, marcando o terceiro mês consecutivo de contração. O setor continua a sofrer com a fraca procura interna e as tensões comerciais dos EUA. O PMI de serviços subiu para 50,5, indicando expansão, especialmente entre as grandes e médias empresas.

O Canadá abandonou o seu imposto sobre serviços digitais planeado para as empresas de tecnologia dos EUA para retomar as negociações comerciais com os EUA. Trump e Carney do Canadá concordaram em reiniciar as negociações, com o objetivo de chegar a um acordo até 21 de julho. O dólar canadiano fortaleceu-se após a notícia.

Nos EUA, os membros da Fed, Bostic e Goolsbee, deverão proferir discursos sobre as perspectivas económicas e a política monetária. Bostic discursará em Londres, às 14:00 GMT, e Goolsbee no Festival de Ideias de Aspen.

Os representantes do BCE, incluindo Christine Lagarde e Luis de Guindos, discursarão no Fórum do BCE em Sintra, debatendo as alterações macroeconómicas e as respostas da política monetária.

Michael Saylor sugeriu num tweet outra compra de Bitcoin, possivelmente marcando a 11ª semana consecutiva de compras. Em 23 de junho, a sua empresa comprou 245 BTC no valor de 26 milhões de dólares, aumentando as suas participações para 592 345 BTC.

