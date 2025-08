Destaques da manhã (30.07.2025)

Os mercados bolsistas da região Ásia-Pacífico estão a viver uma sessão mista. Os índices chineses estão a subir entre 0,50% e 0,90%, após a extensão da trégua comercial entre os EUA e a China.

O dólar americano enfraqueceu ligeiramente em relação às principais moedas. Os investidores estão à espera da decisão de hoje sobre a taxa de juro da Fed e do discurso de Jerome Powell. EURUSD subiu 0,11% para 1,15590.

A China confirmou uma extensão de 90 dias da trégua, embora os funcionários dos EUA digam que a “luz verde” final deve vir de Trump. As conversações em Estocolmo não produziram um acordo final.

O Ministro das Finanças chinês, Lan Fo'an, anunciou o aumento do estímulo fiscal para impulsionar o consumo e contrariar a pressão económica. A coordenação entre os fundos de investimento centrais e locais será melhorada. A mudança de política visa adaptar as estratégias de desenvolvimento aos desafios atuais - os mercados reagiram positivamente.

O principal acontecimento de hoje é a decisão da Fed sobre as taxas de juro. Será também divulgado o primeiro relatório do PIB dos EUA para o segundo trimestre.

Na Austrália, a inflação do segundo trimestre ficou dentro ou abaixo das expectativas. O IPC global atingiu um mínimo de 4 anos, e o IPC subjacente atingiu o seu valor mais baixo em 3 anos. Os mercados estão agora a prever um corte de 25 pontos base nas taxas do RBA em 11 e 12 de agosto. O AUD enfraqueceu após a divulgação dos dados.

Um terramoto de magnitude 8,8-8,7 atingiu a costa oriental da Rússia, desencadeando alertas de tsunami em todo o Pacífico. Ondas de até 4 metros atingiram a costa russa, e são esperados surtos no Japão, China, Havai, costa oeste dos EUA e outros países.

A Tesla assinou um acordo de 4,3 mil milhões de dólares com a LG Energy para o fornecimento de baterias LFP para sistemas de armazenamento de energia nos EUA. A produção terá início em 2027 nas instalações da LG nos EUA.

A Samsung poderá investir 7 mil milhões de dólares numa fábrica avançada de embalagem de chips junto à sua fábrica do Texas, centrada na IA. A SK Hynix está a considerar expandir a produção de DRAM nos EUA.

A SEC aprovou a criação/resgate em espécie de ETFs de criptografia, permitindo trocas diretas de criptografia para ETF. Isso reduz custos, melhora a eficiência e pode aumentar o interesse institucional.

A Visa relatou US $ 10.2 mil milhões em receita (+ 14% a / a) e US $ 2.98 EPS, superando as expectativas. Os volumes transfronteiriços aumentaram 12% e o volume de pagamentos cresceu 8%. Os gastos dos consumidores continuam fortes, apesar das preocupações macroeconómicas.

A Fidelity prevê que o ouro atinja os 4.000 dólares/onça até ao final de 2026, apoiado pela flexibilização da Fed, um dólar fraco e as compras dos bancos centrais.

Trump encurtou o prazo do ultimato para a paz entre a Rússia e a Ucrânia para “10-12 dias” e reiterou as ameaças de tarifas secundárias de 100% por falta de progressos. Manifestou a sua frustração pela falta de um acordo e alertou para a possibilidade de sanções contra os parceiros comerciais da Rússia.

