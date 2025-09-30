Destaques da manhã (30.09.2025)

Os índices em Wall Street fecharam com ganhos ontem, mas a recuperação foi reduzida no final da sessão. Os futuros estão a registar ganhos ligeiros esta manhã: o US500 está a subir 0,02% e o US100 ganha 0,05% duas horas antes da abertura do mercado europeu.

fecharam com ganhos ontem, mas a recuperação foi reduzida no final da sessão. Os futuros estão a registar ganhos ligeiros esta manhã: o está a subir e o ganha duas horas antes da abertura do mercado europeu. A maioria dos mercados asiáticos está a registar quedas antes dos feriados de uma semana da China. O CHN.cash cai 0,05% , enquanto o Nikkei 225 do Japão está marginalmente no vermelho em comparação com o fechamento de ontem.

cai , enquanto o do Japão está marginalmente no vermelho em comparação com o fechamento de ontem. O ouro continua a valorizar e é negociado nos US $ 3.866 por onça, representando um aumento de preço de quase 11% este mês.

continua a valorizar e é negociado nos US por onça, representando um aumento de preço de quase este mês. EUR / USD limitou um pouco seus ganhos de ontem, mas está a continuar o seu movimento de alta.

limitou um pouco seus ganhos de ontem, mas está a continuar o seu movimento de alta. Os últimos relatórios indicam uma falta de progresso nas negociações entre Trump e os líderes do Congresso, sugerindo uma alta probabilidade de um encerramento do governo hoje após a meia-noite nos EUA. O vice-presidente Vance indica que todas as partes devem se preparar para esta possibilidade..

hoje após a meia-noite nos EUA. O vice-presidente Vance indica que todas as partes devem se preparar para esta possibilidade.. O RBA (Reserve Bank of Australia) manteve as taxas de juros inalteradas em 3,6% , o que estava em linha com as expectativas.

(Reserve Bank of Australia) manteve as taxas de juros inalteradas em , o que estava em linha com as expectativas. O RBA citou riscos inflacionistas mais elevados, condições económicas favoráveis e um mercado de trabalho apertado. Simultaneamente, indicou que a maioria dos efeitos negativos relacionados com as tarifas seriam provavelmente evitados.

As minutas do Banco do Japão revelam uma disparidade significativa entre “hawkish” e “dovish”. Alguns membros do BoJ são a favor do regresso às subidas das taxas e de atingir a taxa neutra, enquanto outros ainda vêem riscos na economia e uma falta de pressão inflacionista. O USD / JPY permanece estável, mas retorna à fraqueza marginal, estendendo as quedas de ontem.

revelam uma disparidade significativa entre “hawkish” e “dovish”. Alguns membros são a favor do regresso às subidas das taxas e de atingir a taxa neutra, enquanto outros ainda vêem riscos na economia e uma falta de pressão inflacionista. permanece estável, mas retorna à fraqueza marginal, estendendo as quedas de ontem. O PMI Oficial da Indústria da China ficou em 49,8 , ligeiramente melhor do que os 49,6 esperados e o nível anterior de 49,4 . No entanto, o PMI de Serviços foi mais fraco em 50,0 , perdendo a previsão de 50,3 (que coincidiu com a leitura anterior). Este índice abrange principalmente as grandes empresas públicas.

Oficial da da China ficou em , ligeiramente melhor do que os esperados e o nível anterior de . No entanto, o foi mais fraco em , perdendo a previsão de (que coincidiu com a leitura anterior). Este índice abrange principalmente as grandes empresas públicas. O índice privado da RatingDog foi significativamente melhor, registando 51,2 contra uma expetativa de 50,3 e um nível anterior de 50,5 . Este índice privado centra-se nas empresas mais pequenas, mas é frequentemente considerado um barómetro mais amplo.

foi significativamente melhor, registando contra uma expetativa de e um nível anterior de . Este índice privado centra-se nas empresas mais pequenas, mas é frequentemente considerado um barómetro mais amplo. O Citi é o mais recente banco a reduzir a sua previsão para o preço do petróleo, apontando para 63 dólares por barril de Brent em 2026 . O Citi prevê novos aumentos de produção por parte da OPEP+ e uma inversão total dos cortes da era pandémica. Ao mesmo tempo, as descidas mais acentuadas serão limitadas pela reconstituição das existências na China e na OCDE .

é o mais recente banco a reduzir a sua previsão para o preço do petróleo, apontando para por barril de em . O Citi prevê novos aumentos de produção por parte da e uma inversão total dos cortes da era pandémica. Ao mesmo tempo, as descidas mais acentuadas serão limitadas pela reconstituição das existências na China e na . O Goldman Sachs , à luz dos recentes rumores da OPEP+ sobre um novo aumento da produção em novembro, indica um preço tão baixo quanto 55 dólares por barril para o Brent no próximo ano.

, à luz dos recentes rumores sobre um novo aumento da produção em novembro, indica um preço tão baixo quanto por barril para o no próximo ano. O petróleo continua a sua queda maciça de ontem. A queda do preço ontem foi de quase 3% , a mais acentuada desde 3 de setembro.

continua a sua queda maciça de ontem. A queda do preço ontem foi de quase , a mais acentuada desde 3 de setembro. Donald Trump está a impor novas tarifas relacionadas com os produtos de madeira. Os produtos de madeira acabados, como o mobiliário, serão sujeitos a uma tarifa de 25% , enquanto a madeira em bruto e as tábuas serão objeto de uma taxa de 10% . A Europa e o Japão terão um limite tarifário de 15% .

, enquanto a madeira em bruto e as tábuas serão objeto de uma taxa . A Europa e o Japão terão um limite tarifário de . De acordo com o China Securities Journal , o Banco Popular da China (PBOC) optará por uma redução da taxa de juro no quarto trimestre e utilizará outros instrumentos para manter a elevada liquidez do mercado. Ao mesmo tempo, espera-se um apoio do mercado ao yuan.

, o optará por uma redução da taxa de juro no quarto trimestre e utilizará outros instrumentos para manter a elevada liquidez do mercado. Ao mesmo tempo, espera-se um apoio do mercado ao yuan. O Wall Street Journal noticia que a Boeing está a trabalhar no desenvolvimento de um novo modelo de avião para substituir o 737 MAX .

noticia que está a trabalhar no desenvolvimento de um novo modelo de avião para substituir o . A Europa deverá apresentar hoje uma agenda repleta de dados macroeconómicos importantes, incluindo as vendas a retalho alemãs, os dados do mercado de trabalho alemão, a inflação francesa e, finalmente, a inflação alemã ao início da tarde.

É importante notar que o dia de hoje marca o final do trimestre, pelo que a volatilidade do mercado pode ser potencialmente elevada.

