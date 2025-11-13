Resumo do dia: Shutdown termina, mas mercados entram sell-off

O governo dos EUA reabriu oficialmente após mais de 40 dias de crise fiscal. No entanto, isso não foi suficiente para instilar otimismo nos mercados.

Os índices americanos estão a registar perdas significativas na sessão de hoje. O NASDAQ100 e o Russel2000 caíram 2%. Um pouco melhores, mas ainda significativamente negativos, estão o S&P500 e o DOW, com perdas superiores a 1%.

A Alphabet tornou-se objeto de outra investigação da UE sobre a violação dos regulamentos do mercado digital da comunidade. As ações da gigante caíram até 3%.

A Tesla precisa recolher mais de 10.000 das suas baterias “Powerwall” depois que a comissão de segurança do consumidor descobriu que elas tendem a superaquecer e pegar fogo. A empresa está a perder mais de 7%.

A membro do FOMC, Beth Hammack, aumentou a pressão sobre os índices ao afirmar que «é hora de uma política monetária rigorosa» para controlar a inflação.

A sessão europeia também começou com um sentimento negativo. Todos os principais índices na Europa encerraram a sessão com quedas. Os líderes das quedas foram o FTSE 100 britânico e o DAX.

O Reino Unido publicou uma série de dados macroeconómicos importantes, pintando um quadro sombrio da situação económica nas ilhas. O PIB contraiu 0,1% em setembro e a produção industrial caiu 2%. A alemã Siemens perdeu quase 10% de sua valorização após a conferência de resultados. A decepção com o EPS e as previsões para o próximo ano levaram os investidores a vender, apesar do otimismo da administração e dos investimentos prospectivos.A EIA publicou um relatório sobre as variações semanais nos stocks de petróleo e derivados. Os stocks de petróleo aumentaram significativamente acima das expectativas, enquanto a gasolina continua em declínio, com seu nível geral já baixo.

As exportações estão a aumentar e as importações de petróleo nos EUA estão a diminuir. O relatório não exerceu pressão perceptível sobre os preços do petróleo. Os preços dos contratos permanecem próximos da abertura da sessão.

Os metais preciosos estão a perder valor. Após recentemente ter voltado a entrar acima do nível de 4000 USD por onça, o ouro caiu 1%. A platina e a prata estão a ter um desempenho pior, perdendo mais de 2%.

No mercado cambial, é visível hoje uma fraqueza significativa do dólar. A moeda americana está a perder mais de 0,7% em relação ao franco, 0,45% em relação ao euro, 0,5% em relação à libra e 0,25% em relação ao iene japonês. A libra e o franco suíço estão a mostrar força, ganhando em relação à maioria dos pares de moedas.

A retirada do risco não poupa o mercado de criptomoedas. É visível uma ampla onda de vendas, chegando a 10% para tokens menores. O Bitcoin caiu mais uma vez abaixo dos 100 mil dólares após uma queda de mais de 3%, e o Ethereum caiu mais de 5%, atingindo o nível de 3200 dólares.

