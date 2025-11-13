Siemens após os resultados: O que correu mal?

O conglomerado alemão Siemens divulgou os seus resultados trimestrais e anuais. A empresa decepcionou os investidores em geral, custando-lhe quase 10% da sua avaliação perdida em apenas uma sessão. As receitas da empresa atingiram 21,4 mil milhões, marcando um aumento de 6% em relação ao ano anterior e ficando apenas ligeiramente abaixo das expectativas do mercado. No entanto, o EPS teve um desempenho fraco, caindo para 2,08 em comparação com as expectativas do mercado de 2,55. Este declínio significativo deve-se a uma queda de 13% no lucro líquido do principal segmento da empresa.

A situação da empresa está a começar a melhorar a partir de uma perspetiva mais ampla e de longo prazo sobre os resultados.

A receita anual aumentou para 78,9 mil milhões de euros, as encomendas totalizaram 88,4 mil milhões e o lucro líquido registou um aumento recorde de 16%, atingindo 10,4 mil milhões. É importante lembrar que este resultado é onerado pela aquisição da Altair e da Dotmatics pela Siemens, que custaram 10 e 5 mil milhões de euros, respetivamente.

O fluxo de caixa livre atingiu um recorde de 10,8 mil milhões de euros, e a carteira de encomendas no final do ano já era de 117 mil milhões de euros. Em termos de segmentos, numa base trimestral: A «Digital Industries» foi a que mais cresceu, com um aumento de 29%.

A «Smart Infrastructure», apesar dos lucros mais baixos, pôde orgulhar-se de 20 trimestres consecutivos de crescimento da margem operacional.

O segmento «Mobility» teve um desempenho fraco, com uma queda significativa de 45%. Esses resultados seriam totalmente satisfatórios para o mercado, não fossem as previsões da empresa para o próximo ano. O EPS deve ficar entre 10,40 e 11,00, o que é cerca de 7% inferior ao consenso do mercado. A empresa observa que essa queda se deve à pressão de diferenças cambiais desfavoráveis. O CEO da empresa defendeu as decisões e a estratégia da empresa na conferência de resultados, enfatizando a importância de gerar fluxos de caixa livres. Em última análise, a empresa estabelece metas ambiciosas para aumentar o número de ações em segmentos de mercado mais lucrativos, mantendo uma política de dividendos muito generosa. É de esperar que os investidores fiquem desapontados com a previsão conservadora, mas a escala da correção permite questionar a justificação fundamental para a sua profundidade. SIE.DE (D1) Fonte: xStation5

