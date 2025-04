Destaques da manhã (31.03.2025)

Wall Street fechou a sessão de sexta-feira com perdas significativas (S&P 500 : -2%, DJIA : -1,7%, Nasdaq : -2,7%, Russell 2000 : -2,05%).

A fonte do sentimento negativo foi uma leitura mais elevada do que o esperado do núcleo da inflação PCE, um índice de confiança do consumidor recorde e preocupações crescentes sobre as próximas "contra-tarifas" que Donald Trump deverá anunciar a 2 de abril.

Os mercados da Ásia e do Pacífico abriram a nova semana com um sell-off ( HSCEI : -1,5%, Shanghai SE Composite: -1%, Nikkei 225 : -4%, Kospi: -2,9%, S&P/ASX200: -1,5%), devido aos receios quanto às consequências da guerra comercial.

O índice coletivo MSCI Ásia-Pacífico (-2%) é mais afetado pelas ações dos gigantes tecnológicos asiáticos: TSMC, Samsung, Tencent e Alibaba.

Uma exceção significativa são as ações dos fabricantes de automóveis estatais na China (Dongfeng Motor: +6%, Changan Auto: +2%), depois de o governo ter anunciado planos de fusão e reestruturação no sector.

A produção industrial no Japão está a debater-se com a estagnação. O índice subiu apenas 0,3% em termos homólogos (previsão: 1,2%, anteriormente: 2,2%), enquanto numa base mensal, observamos uma recuperação acima das expectativas após um janeiro muito fraco (2,5%, previsão: 2%, anteriormente: -1,1%).

Os PMIs chineses para março ficaram ligeiramente acima das expectativas. A leitura dos serviços foi de 50,8 (previsão: 50,6), enquanto o índice da indústria transformadora foi de 50,5 (previsão: 50,4).

No mercado cambial: o dólar estende sua correção de sexta-feira ( USDIDX : -0.2%), o iene japonês domina as subidas do G10, beneficiando de preocupações com tarifas e movimentos do dólar ( USDJPY : -0.57%), e EURUSD sobe acima de 1.08 (+ 0.12%).

O ouro não mostra sinais de abrandamento, subindo 0,9% para $3111 por onça, enquanto a prata volta a subir (+0,6% para $34,32 por onça).

O petróleo perde algum terreno com as ameaças de Trump de que os EUA imporão novas tarifas aos países importadores de petróleo russo se Putin não cooperar nos esforços para acabar com a guerra na Ucrânia. ( Brent : -0,3%, WTI : -0,5%).

As maiores criptomoedas continuam em queda: A Bitcoin perde 0,5% para $82.115, o Ethereum cai 0,3% para $1808, enquanto os contratos Solana (+2%) e Polygon (+1%) estão a ser negociados no verde.

Os principais dados macro de hoje incluirão as vendas a retalho na Alemanha e os relatórios regionais do PMI dos EUA.

