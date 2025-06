Destaques da manhã, por Adriana Rojão (04.06.2025)

Os índices da região Ásia-Pacífico estão a ser negociados em alta, na faixa de 0,00 a 1,20%. Os maiores ganhos são observados nos índices chineses, na faixa de 0,30 a 1,20%. O índice australiano AU200.cash está em alta de 0,50%, o japonês JP225 está a subir 0,15% e o singapurense SG20cash está a ser negociado de forma estável em torno de 0,00%.

Os maiores ganhos são observados nos índices chineses, na faixa de 0,30 a 1,20%. O índice australiano AU200.cash está em alta de 0,50%, o japonês JP225 está a subir 0,15% e o singapurense SG20cash está a ser negociado de forma estável em torno de 0,00%. Fontes canadenses e americanas sugerem que um acordo comercial pode ser alcançado antes da cimeira do G7 marcada para 15 de junho. O representante de Trump, Pete Hoekstra, expressou otimismo, embora não tenha fornecido detalhes. Ottawa parece pronta para agir, e os próximos 2 a 3 dias serão cruciais.

O representante de Trump, Pete Hoekstra, expressou otimismo, embora não tenha fornecido detalhes. Ottawa parece pronta para agir, e os próximos 2 a 3 dias serão cruciais. Apesar dos anúncios anteriores de aumentos nas tarifas, fontes sugerem que Trump está inclinado a diminuir a tensão em várias frentes comerciais, não apenas com o Canadá. Isso aumentou as esperanças de uma redução das tensões antes da cimeira do G7.

Isso aumentou as esperanças de uma redução das tensões antes da cimeira do G7. A maioria dos economistas prevê que o BoC manterá a sua taxa de juro principal inalterada em 2,75% durante a reunião do conselho de hoje.

O produto interno bruto da Austrália cresceu apenas 0,2% no primeiro trimestre, abaixo da previsão de 0,4%. O crescimento anual atingiu 1,3%, com o fraco setor público e os dados de exportação a prejudicar o impulso. Os dados apoiam a possibilidade de um corte nas taxas pelo RBA.

O crescimento anual atingiu 1,3%, com o fraco setor público e os dados de exportação a prejudicar o impulso. Os dados apoiam a possibilidade de um corte nas taxas pelo RBA. Apesar dos dados fracos do PIB, a taxa de câmbio AUDUSD caiu apenas ligeiramente, depois recuperou e permanece relativamente inalterada na timeframe diária. Os mercados já tinham antecipado em parte os dados mais fracos, devido às revisões anteriores das previsões.

Os mercados já tinham antecipado em parte os dados mais fracos, devido às revisões anteriores das previsões. O Irão manifestou-se disposto a aceitar restrições ao enriquecimento de urânio no seu próprio território, o que, por si só, representa um progresso nas negociações. Os preços do petróleo Brent caíram ligeiramente com a notícia. No entanto, a reação do mercado foi moderada, na expectativa de medidas concretas.

Os preços do petróleo Brent caíram ligeiramente com a notícia. No entanto, a reação do mercado foi moderada, na expectativa de medidas concretas. As ações coreanas estão a valorizar após a vitória do líder da oposição Lee Jae-myung nas eleições presidenciais antecipadas. Os mercados receberam bem o resultado como uma oportunidade para uma maior estabilidade política.

Os mercados receberam bem o resultado como uma oportunidade para uma maior estabilidade política. Trump planeia invocar a Lei de Produção de Defesa para acelerar a produção doméstica de minerais críticos. O objetivo é reduzir a dependência da China. No entanto, especialistas observam que os efeitos tangíveis podem não se materializar nos próximos 5 a 10 anos.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.