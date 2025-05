Destaques da manhã, por Adriana Rojão (29.05.2025)

Wall Street encerrou ontem em baixa, antes da divulgação dos resultados da Nvidia ( S&P 500: -0,56%, DJIA : -0,58%, Nasdaq : -0,51%, Russell 2000 : -1,08%). No entanto, os resultados que confirmam a forte procura por IA estão a impulsionar uma recuperação de 1,3% nos índices futuros dos EUA.

A Nvidia (NVDA.US) está a ganhar quase 5% nas negociações após o encerramento do mercado, após a divulgação de resultados sólidos. No primeiro trimestre de 2025, a receita da empresa aumentou 69% em relação ao ano anterior, para US$ 44,1 mil milhões, enquanto o lucro por ação superou o consenso de Wall Street (US$ 0,81 contra US$ 0,73 esperado). A empresa prevê um aumento na margem bruta de 61% para 72% no segundo trimestre.

O Tribunal de Comércio Internacional dos EUA bloqueou por unanimidade a maioria das tarifas introduzidas por Donald Trump, determinando que elas foram promulgadas ilegalmente por meio de uma lei de emergência. O veredicto diz respeito principalmente à tarifa global de 10%, às tarifas sobre a China e às chamadas tarifas sobre o fentanil (sobre a China, o Canadá e o México). O único caminho para revalidar as tarifas seria um recurso bem-sucedido do governo Trump.

As minutas da última reunião da FOMC, divulgada ontem, confirma que a Fed está em boa posição com as taxas de juro atuais para responder a quaisquer fatores de risco que possam surgir em dados futuros. O risco de inflação persistente é elevado devido à política comercial dos EUA, cuja escala e incerteza têm pesado sobre o dólar.

Os sinais positivos das tarifas e da Nvidia provocaram euforia nos mercados da Ásia-Pacífico.

Os maiores ganhos são observados na Coreia do Sul ( Kospi : +1,8%), Japão ( Nikkei 225 : +1,67%) e China ( HSCEI : +1,3%). A Austrália também está em alta ( S&P/ASX 200 : +0,2%), enquanto a Índia registou uma ligeira correção ( Nifty 50: -0,1%).

Alguns dos maiores ganhos estão a ser registados pelas ações relacionadas com processadores chineses, depois de a administração Trump ter instruído os principais fornecedores de semicondutores e eletrónica a reduzir as remessas para a China.

Mercado cambial: O dólar americano está a valorizar-se em relação a todas as moedas do G10, após a notícia da decisão sobre as tarifas (USDIDX: +0,43%). As maiores perdas são observadas nas moedas tradicionais consideradas ativos seguros: o franco suíço (USDCHF: +0,68%), o iene (USDJPY: -0,7%) e o euro (EURUSD: -0,43%, para 1,124).

Commodities: A decisão sobre as tarifas também está a apoiar o petróleo, que recentemente tem estado sob pressão devido ao excesso de oferta em meio a preocupações com a economia global. Os futuros do Brent e do WTI estão a ampliar as subidas em 1,5% e 1,6%, respetivamente, enquanto os futuros do NATGAS também estão em alta (+0,45%). O ouro, no entanto, está em correção (-0,6%, para US$ 3.267 por onça).

Mercado de criptomoedas: O otimismo é generalizado. A Bitcoin subiu 0,3%, para US$ 107.700, e o Ethereum subiu 3,6%, para US$ 2.730. Também foram observados ganhos nos contratos de Sushi (+4,8%), Apecoin (+3,8%), Dogecoin (+2,5%), Polygon (+2,3%) e Chainlink (+1,1%).

