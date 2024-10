Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 01/20/2024

As ações asiáticas continuam a registar ganhos, com o Nikkei 225 a recuperar e a conseguir subir 1,2%. Os mercados chineses estarão fechados entre os dias 1 a 7 de outubro, devido às celebrações da “Semana Dourada". Entretanto, o índice australiano está a cair 0,4%.

O inquérito Tankan do Japão mostra que o sentimento empresarial está estável. O índice de confiança dos grandes fabricantes permaneceu inalterado em +13, enquanto o índice dos grandes não fabricantes subiu de +33 para +34.

O PMI da Indústria do Japão ficou nos 49,7 pts em setembro, abaixo dos 49,8 pts em agosto, marcando o terceiro mês consecutivo de contração. A produção e as novas encomendas permaneceram em território negativo, enquanto a criação de emprego abrandou significativamente. O otimismo empresarial diminuiu para o seu nível mais baixo desde o final de 2022, refletindo as preocupações sobre o momento da recuperação da procura devido às incertezas globais e internas.

Os preços das casas novas na China aumentaram ligeiramente em setembro, com uma subida mensal de 0,14% em 100 cidades. Em comparação com o ano anterior, os preços médios aumentaram 1,85%.

O crescimento das exportações da Coreia do Sul abrandou para 7,5% em termos anuais em setembro, contra 11,2% em agosto. Os envios para os EUA cresceram apenas 3,4%, desacelerando em relação aos 11% do mês anterior.

As vendas a retalho da Austrália recuperaram 0,7% em agosto, superando as expectativas de um aumento de 0,4%. O dólar australiano subiu 0,25% para US $ 0,6930 com as notícias.

O sindicato da International Longshoremen's Association (ILA), que representa 45.000 trabalhadores portuários, não conseguiu chegar a um novo acordo contratual com o grupo patronal United States Maritime Alliance (USMX). As principais questões incluem aumentos salariais e automatização.

Os retalhistas têm-se apressado a comprar os artigos de Natal mais cedo para evitar perturbações relacionadas com a greve. A Walmart e a Costco afirmam que estão a trabalhar para atenuar os impactos.

As exportações da Tailândia deverão registar um aumento de 2% este ano, no limite superior das previsões anteriores. No entanto, o rápido fortalecimento do baht coloca desafios. O baht subiu 5,2% no acumulado do ano, sendo negociado a máximos dos últimos 31 meses, perto dos 32,125 face ao dólar.

A Qatar Airways vai comprar à Bain Capital uma participação de 25% na Virgin Australia, aumentando a concorrência para a Qantas Airways. As ações da Qantas caíram até 4.3% com a notícia.

A Amazon.com obteve uma rejeição parcial de um processo antitrust da Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos, embora os pormenores permaneçam selados. O caso será julgado em duas partes, com as alegadas violações e as soluções propostas apresentadas separadamente.

Os preços do petróleo permanecem estáveis. Os futuros do petróleo Brent caíram 0,1% para $71,76 por barril, enquanto os futuros do petróleo WTI caíram 0,03% para $68,25. O gás natural continua a valorizar, subindo cerca de 0,1% esta manhã para os US $ 2,904.

EURUSD subiu 0.03%, a prata subiu 0.75% e o ouro subiu 0.3%, permanecendo em máximos históricos. O mercado das criptomoedas tenta recuperar após as quedas de ontem; atualmente, a Bitcoin subiu 0.05% e a Ethereum está a subir quase 1.05%

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.