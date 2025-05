Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 02/05/2025

Os mercados asiáticos recuperaram com a abertura da China às negociações comerciais , com o Hang Seng de Hong Kong a liderar os ganhos, valorizando 2,2%, enquanto os pesos pesados da tecnologia chinesa Alibaba e Xiaomi subiram 4,2% e 5,4%, respetivamente. O Nikkei 225 do Japão subiu 1,2%, o S&P/ASX 200 da Austrália subiu 1,5%, enquanto o KOSPI da Coreia do Sul e o Straits Times de Singapura subiram 0,4% e 0,3%. Os mercados foram impulsionados pelo Ministério do Comércio da China, que confirmou estar a avaliar a possibilidade de negociações comerciais com os EUA, embora sublinhando que quaisquer conversações devem basear-se na “sinceridade” e na remoção de tarifas unilaterais.

Os futuros dos E.U.A. sobem após os sinais da conversa comercial da China , com os principais índices a acompanharem o forte final de quinta-feira de Wall Street. A declaração da China de que está aberta a um potencial diálogo comercial com os E.U. melhorou significativamente o sentimento do mercado, apagando as perdas anteriores nas negociações de futuros. O Ministério do Comércio da China confirmou que os funcionários dos EUA entraram em contacto através de vários canais para iniciar conversações, observando que "se lutarmos, lutaremos até ao fim; se falarmos, a porta está aberta", enquanto adverte que "tentar coagir e chantagear sob o pretexto de conversações não vai funcionar".

Os preços do petróleo recuperaram, mas continuam a registar perdas semanais acentuadas , com o Brent a valorizar 1,05% para 62,62 dólares e o WTI a subir 1,09% para 59,61 dólares nas negociações asiáticas. Apesar da recuperação de sexta-feira com o otimismo das conversações comerciais com a China, ambos os índices de referência deverão cair entre 5-7% durante a semana, com dados económicos fracos dos EUA e da China a levantarem preocupações sobre a procura. Os mercados continuam a concentrar-se na reunião da OPEP+ da próxima semana (5 de maio), onde se espera que o cartel anuncie aumentos de produção, uma vez que a Arábia Saudita terá alegadamente sinalizado a sua indisponibilidade para apoiar ainda mais os preços com cortes na oferta.

As moedas asiáticas fortaleceram-se fortemente face ao enfraquecimento do dólar , com os mercados cambiais regionais a acolherem sinais de potenciais conversações comerciais entre os EUA e a China. O dólar de Taiwan foi o que mais se destacou, fortalecendo-se 2,7% para atingir o seu nível mais alto em quase 14 anos, enquanto o won sul-coreano e a rupia indiana valorizaram 1% e 0,9%, respetivamente. O yuan chinês offshore firmou-se em 0,3%, com o iene japonês a ficar atrás dos seus pares, valorizando apenas 0,1%, uma vez que os comentários dovish do Banco do Japão levantaram dúvidas sobre novas subidas de taxas este ano.

A Apple alerta para o impacto tarifário de 900 milhões de dólares , depois de ter divulgado fortes lucros trimestrais que superaram as expectativas, com 95,4 mil milhões de dólares em receitas e 1,65 dólares por ação. O CEO Tim Cook observou um impacto tarifário limitado no primeiro trimestre devido à otimização da cadeia de abastecimento, mas alertou para 900 milhões de dólares em custos relacionados com as tarifas no trimestre em curso. A Apple reduziu o seu programa de recompra de acções em 10 mil milhões de dólares e revelou que agora obtém cerca de metade dos iPhones para os EUA da Índia e a maioria dos outros produtos do Vietname. A empresa espera um crescimento de receitas "baixo a médio de um dígito" no trimestre de junho.

O PIB japonês deverá contrair-se no primeiro trimestre , de acordo com uma sondagem da Reuters que prevê uma contração anualizada de 0,2%, marcando o primeiro crescimento negativo desde o primeiro trimestre de 2024. O declínio previsto segue-se à expansão de 2,2% do trimestre anterior, com os analistas a citarem o impacto dos custos mais elevados dos alimentos no sentimento dos consumidores, apesar das condições de emprego favoráveis. Embora as exportações tenham aumentado pelo quarto trimestre consecutivo, uma vez que as empresas apressaram os envios antes dos prazos das tarifas, as importações provavelmente ultrapassaram as exportações, resultando numa contribuição negativa líquida para o crescimento.

A Amazon supera as expectativas de lucros, mas oferece uma orientação suave , reportando US $ 1,59 EPS em receita de US $ 155,7 bilhões, contra expectativas de US $ 1,36 EPS e US $ 155,1 bilhões em receita. A divisão de nuvem AWS da empresa registou um crescimento de 17% em relação ao ano anterior, para 29,3 mil milhões de dólares, em linha com as estimativas. No entanto, a Amazon projectou um lucro operacional para o segundo trimestre de 13-17,5 mil milhões de dólares, abaixo das expectativas dos analistas de 17,8 mil milhões de dólares, e alertou para um impacto de 10 pontos-base nas vendas do segundo trimestre, provavelmente reflectindo as preocupações com a guerra comercial em curso.

Os investidores estão em alta na maioria das moedas asiáticas , de acordo com uma sondagem da Reuters que mostra um aumento das posições longas no dólar de Singapura, na rupia indiana, no baht tailandês e no peso filipino. Os analistas também se mostraram positivos em relação ao won sul-coreano, ao dólar taiwanês e ao ringgit malaio, pela primeira vez desde outubro, uma vez que o dólar registou o seu desempenho mensal mais fraco em 2,5 anos durante o mês de abril. O peso filipino, que valorizou 2,6% em abril, viu as apostas em alta atingirem o seu ponto mais alto desde meados de setembro, uma vez que o país enfrenta tarifas comparativamente modestas de 17% em relação a outras economias do Sudeste Asiático.

O Japão adverte que poderá utilizar os títulos do Tesouro dos EUA nas negociações comerciais, uma vez que o Ministro das Finanças fez a primeira menção explícita à possibilidade de utilizar os mais de 1 bilião de dólares que o Japão detém em títulos do Tesouro dos EUA como alavanca nas negociações com Washington. A declaração sublinha as crescentes tensões, apesar de o Banco do Japão ter mantido ontem as taxas de juro em 0,5%, ao mesmo tempo que reduziu a sua previsão de crescimento para o ano. O Japão anunciou anteriormente um pacote económico de emergência para contrariar os impactos das tarifas dos EUA, incluindo subsídios para baixar os preços da gasolina e cobertura parcial das contas de eletricidade.

