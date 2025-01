Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 03/01/2025

Os mercados asiáticos registaram ganhos esta sexta-feira, liderados por fortes ganhos na Coreia do Sul, com o KOSPI a subir quase 2% após o anúncio de novas políticas de investimento. Os mercados japoneses permaneceram encerrados para férias, enquanto o CSI 300 da China se manteve estável e o Hang Seng de Hong Kong subiu 1%, num contexto de novas esperanças sobre mais estímulos.

A crise política sul-coreana agravou-se quando as autoridades entraram no complexo do Presidente Yoon para executar um mandado de captura na sequência da sua destituição. O governo anunciou medidas para atrair o investimento estrangeiro e estabilizar os mercados, num contexto de declínio da confiança dos consumidores e de incerteza económica.

A China anunciou planos para aumentar drasticamente o financiamento das obrigações do tesouro a longo prazo em 2025, a fim de estimular o investimento e o consumo. As obrigações especiais financiarão iniciativas que incluem subsídios aos consumidores para produtos digitais e trocas de bens duradouros, à medida que Pequim aumenta o estímulo fiscal.

O presidente dos EUA, Joe Biden, decidiu bloquear a proposta de compra da U.S. Steel pela Nippon Steel, noticiou o Washington Post, apesar de a empresa japonesa ter oferecido ao governo poder de veto sobre as decisões relativas à produção nacional. A medida surge semanas antes da tomada de posse de Trump, que tinha prometido bloquear o negócio.

A Coreia do Sul prolongou as inspecções a todos os 101 jactos Boeing 737-800 até 10 de janeiro, na sequência do acidente aéreo de domingo em Jeju Air, que matou 179 pessoas. O Ministério dos Transportes e a GE estão a investigar a razão pela qual o trem de aterragem não foi acionado antes de o avião ter tentado uma segunda aterragem apressada, depois de ter comunicado um ataque de aves.

O yuan chinês atingiu o seu nível mais baixo dos últimos 16 meses, depois de o PBOC ter anunciado mais cortes nas taxas de juro durante 2025. O banco central pretende fazer a transição para uma estrutura de política monetária mais convencional, uma vez que as anteriores medidas de liquidez não conseguiram estimular o crescimento.

O ouro subiu 0,2% e atingiu a marca dos $ 2.662,94, apesar da força do dólar. O cobre permaneceu lateral nos US $ 8.815,50 após dados decepcionantes da indústria chinesa, embora os mercados aguardem novas medidas de estímulo.

A Bitcoin subiu 1.2% para $ 96,852, enquanto o Tether enfrentou pressão dos novos regulamentos em torno do mercado cripto na Zona euro.

O petróleo ampliou os ganhos com o Brent a subir 0.3% para $ 76.15 e o WTI em $ 73.38, atingindo máximos de dois meses, apoiados pelas esperanças de novos estímulos.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.