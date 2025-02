Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 03/02/2025

Os índices norte-americanos estão a perder fortemente, devido aos receios de uma guerra comercial, depois de Trump ter prometido impor direitos aduaneiros de 25% ao Canadá e ao México e de 10% aos produtos chineses; o US100 perde -2,5%, o US500 recua quase 2% e o US30 perde 1,5%; a venda centra-se novamente nas acções de empresas tecnológicas.

O México ainda não decidiu reagir, mas o Canadá já reagiu com direitos aduaneiros de retaliação de 25% sobre 155 mil milhões de dólares americanos (vinho, cerveja, alimentos, electrodomésticos, etc.); a China também anunciou que irá reagir com acções de retaliação. O mercado receia que esta situação conduza a uma inflação estruturalmente mais elevada, tornando mais difícil para a Reserva Federal reduzir ainda mais as taxas.

O índice do dólar americano (USDIDX) está a ganhar quase 1% com o sentimento de aversão ao risco, embora os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos estejam mais baixos, nos 4,51%, os rendimentos dos títulos do Tesouro a 2 anos subiram 5 pontos base para acima de 4,24% - indicando que os investidores estão preocupados com a inflação indiretamente resultante das tarifas a curto prazo e não a longo prazo

A sessão asiática foi ditada pelos vendedores, com os índices da região APAC a perderem o máximo em quase seis meses. A principal leitura macro de hoje foi o PMI de janeiro da China; a leitura surpreendeu negativamente, mostrando 50,1 contra 50,6 previstos e 50,5 anteriormente. Os contratos CHN.cash recuaram 0,7%, enquanto o JAP225 do Japão perdeu 2,15%.

As vendas a retalho australianas ficaram acima das previsões, caindo apenas -0,1% m/n contra -0,7% das previsões e 0,8% anteriormente. As licenças de construção aumentaram a um ritmo de 0,7%, contra as expectativas de 1% e a queda de -3,6% anteriormente

Nas minutas, os membros do Banco do Japão sublinharam que o quarto ano consecutivo de inflação interna superior a 2% conduz a expectativas de inflação mais elevadas e comprometeram-se a aumentar as taxas se os novos dados o justificarem. Apontaram o risco de negociações salariais mais elevadas na primavera e o enfraquecimento a longo prazo do iene como factores pró-inflacionistas.

As vozes de alguns membros foram claramente hawkish, sugerindo que as actuais taxas de juro reais são profundamente negativas, mas o tom geral do BoJ não alterou a reação do USDJPY; o par está a ganhar mais de 0,2% devido a um dólar forte. O PMI final da indústria transformadora do Japão para janeiro indicou 48,7 contra 48,8 na primeira leitura.

O ouro perde 0,5%, a prata 0,8% e as quedas são observadas no mercado de commodities agrícolas. O NATGAS, por outro lado, está a subir quase 7%; também o petróleo está a subir mais de 1%.

Trump manterá conversações com representantes do México e do Canadá hoje; ainda há uma esperança de que as tarifas não entrem em vigor e um acordo de última hora possa ser alcançado. Caso contrário, entrarão em vigor a partir de amanhã, ou seja, 4 de fevereiro.

As criptomoedas também estão a desvalorizar devido à aversão ao risco; a Bitcoin recuou para os $94.000. A Ethereum recua mais de 12% para $2.500 e a grande maioria das criptomoedas mais pequenas estão a recuar fortemente, incluindo Cardano, Bitcoincash, Polkadot e Ripple.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.