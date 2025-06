Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 03/05/2025

As ações dos EUA terminaram a primeira sessão de negociação de junho com ganhos. O índice S&P 500 subiu 0,41%, enquanto o Nasdaq subiu 0,67%.

Estes ganhos ocorreram apesar da incerteza em torno das futuras políticas da administração Trump. Os EUA e a China continuam a acusar-se mutuamente de violarem aspectos do seu acordo de redução de tarifas, com Trump a impor, nomeadamente, tarifas duplas de 50% sobre o aço e o alumínio.

. A União Europeia assinalou potenciais medidas de retaliação em resposta a estes direitos acrescidos.

A recuperação em Wall Street seguiu-se a relatos de discussões planeadas entre o Presidente Trump e o Presidente Xi Jinping. Entretanto, os EUA prorrogaram as isenções pautais para determinados produtos chineses até 31 de agosto.

A administração americana pretende receber as propostas finais dos parceiros comerciais até quarta-feira, faltando um mês para o termo da atual suspensão das tarifas.

Os mercados asiáticos alargaram os seus ganhos hoje. O índice Hang Seng China Enterprises subiu 1,33%, e o Shanghai Composite subiu 0,42%. O Nikkei 225 fechou com ganhos na ordem dos 0,1%.

Um leilão de obrigações japonesas a 10 anos aliviou um pouco as preocupações dos investidores, atraindo uma forte procura. No entanto, a apreensão permanece em relação ao leilão planeado para quinta-feira de obrigações a 30 anos. Os rendimentos destas obrigações com prazos mais longos estão perto de máximos de 20 anos, e a procura tem sido limitada.

O PMI Caixin para o sector industrial da China caiu inesperadamente para 48,3 pontos, contrariando as expectativas de um aumento para 50,7 pontos e abaixo da leitura anterior de 50,4.

O dólar americano valoriza esta manhã, principalmente contra as moedas antípodas e a coroa norueguesa.

valoriza esta manhã, principalmente contra as moedas antípodas e a coroa norueguesa. A valorização do dólar face ao dólar australiano foi desencadeada pela divulgação das minutas do RBA , que indicaram que o banco central está preparado para cortar as taxas de juro em 50 pontos base, caso surjam turbulências económicas decorrentes da guerra comercial e de uma recessão global.

, que indicaram que o banco central está preparado para cortar as taxas de juro em 50 pontos base, caso surjam turbulências económicas decorrentes da guerra comercial e de uma recessão global. Durante a sessão asiática, o Governador do Banco do Japão, Ueda, afirmou que as taxas de juro só seriam aumentadas com uma recuperação económica e um aumento da inflação. Ueda também destacou os potenciais impactos negativos da política comercial na economia japonesa. O iene enfraqueceu após estes comentários.

O Presidente Trump está alegadamente a negociar com republicanos relutantes para obter apoio para um projeto de reforma fiscal que promete cortes significativos. Embora o projeto de lei tenha sido aprovado na Câmara dos Representantes por um único voto, enfrenta uma oposição substancial no Senado.

As discussões entre a Ucrânia e a Rússia em Istambul não produziram avanços imediatos, mas lançaram as bases para uma nova troca de prisioneiros.

e em Istambul não produziram avanços imediatos, mas lançaram as bases para uma nova troca de prisioneiros. O petróleo continua a subir, impulsionado pela incerteza geopolítica e pelo ritmo sustentado de aumento da produção da OPEP+. O Brent valorizou 0,3% esta manhã, aproximando-se dos 65 dólares por barril.

