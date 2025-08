Tarifas sobre o cobre: Afinal, não é assim tão assustador?

Em 30 de julho de 2025, o Presidente Donald Trump anunciou a imposição de tarifas de 50% sobre produtos de cobre selecionados, isentando crucialmente o cobre refinado, a forma de comercialização mais significativa. Esta decisão despoletou a maior queda histórica nos preços do cobre na bolsa COMEX dos EUA, ao mesmo tempo que estabilizou a London Metal Exchange (LME). Embora os preços da LME tenham inicialmente caído em resposta, prevê-se uma maior convergência de preços a curto prazo, provavelmente impulsionada por ajustes nos preços dos EUA e não nos preços europeus. Qual foi a decisão de Donald Trump? A partir de 1 de agosto de 2025, uma tarifa de 50% será aplicada aos seguintes produtos de cobre: Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Produtos de cobre semi-acabados: Tubos, fios, hastes, folhas, tubos

Tubos, fios, hastes, folhas, tubos Componentes de cobre: Acessórios para tubos, cabos eléctricos, conectores

Acessórios para tubos, cabos eléctricos, conectores Produtos com utilização intensiva de cobre: Transformadores, motores eléctricos

Transformadores, motores eléctricos Produtos acabados: Instalações eléctricas, sistemas de aquecimento Principais isenções pautais Trump tomou uma decisão estratégica de excluir produtos críticos que servem de factores de produção para os principais produtos manufacturados: Cobre refinado (cátodos): A principal forma de comercialização do cobre (forma mais pura).

A principal forma de comercialização do cobre (forma mais pura). Minérios e concentrados de cobre: Matérias-primas para a produção.

Matérias-primas para a produção. Sucata de cobre: Material para reciclagem.

Material para reciclagem. Cobre blister e ânodos: Produtos intermédios no processo de refinação. Como é que o mercado reagiu? Os preços do cobre na COMEX, que tinham um prémio de mais de 30% em relação aos preços da LME, caíram a pique, registando ontem a maior descida da história numa só sessão. O preço caiu instantaneamente cerca de 20%, corroendo quase totalmente o prémio COMEX-LME. É importante notar que estoques significativos de cobre foram acumulados nos EUA nos últimos seis meses em antecipação às tarifas, o que poderia agora levar a uma redução drástica na demanda de cobre dos EUA. As existências atingiram mais de 250.000 toneladas, o seu nível mais elevado em mais de 20 anos. Esta situação também eliminará qualquer rentabilidade da arbitragem. Todo o diferencial de crescimento acumulado no ano entre a COMEX e a LME desapareceu completamente. Fonte: Bloomberg Finance LP O que vem a seguir para os preços da LME? As quedas de preços de hoje na LME foram limitadas. A quase eliminação do prémio COMEX significava que os preços da LME não podiam subir significativamente. No entanto, a importância da LME pode ressurgir com a eliminação dos riscos associados a uma paragem no comércio dos EUA. Vale a pena notar que os inventários de troca global aumentaram um pouco recentemente, potencialmente retendo aumentos de preços, enquanto os inventários na China estão a contrair-se. Além disso, um indicador importante para os preços do cobre, o impulso de crédito da China, está claramente a aumentar, o que pode indicar perspectivas moderadamente positivas a médio prazo para o cobre. O mercado da LME pode também registar um afluxo de investidores que se deslocam do mercado dos EUA, atenuando ainda mais as preocupações quanto a uma volatilidade excessiva.

Os inventários mundiais de cobre aumentaram recentemente, embora historicamente permaneçam baixos. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

As existências chinesas na Bolsa de Xangai caíram para o seu nível mais baixo desde 2024. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

O impulso de crédito da China está a subir para o seu nível mais elevado desde novembro de 2024. O impulso de crédito é um indicador importante para os preços do cobre. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Chile e Peru: Principais beneficiários A grande maioria do cobre fornecido aos EUA é proveniente de países da América do Sul, nomeadamente do Chile e do Peru. Consequentemente, esta situação deverá ter um impacto positivo nos preços da LME, uma vez que estes países não terão de procurar novos mercados. Poderão continuar a exportar cobre refinado para os EUA sem direitos aduaneiros. Por outro lado, o Canadá, que exporta maioritariamente produtos acabados, enfrentará encargos significativamente mais elevados. Embora o dólar americano esteja atualmente a ter um desempenho muito forte, não se pode excluir um impacto positivo no peso chileno a longo prazo. Como observado, a correlação nos últimos meses tem sido bastante elevada, embora tenha surgido uma maior divergência nas últimas semanas.

USDCLP permanece em níveis elevados, mas uma melhoria na situação tarifária poderia potencialmente impactar positivamente as moedas sul-americanas. Fonte: xStation5 Previsão de preços Os preços do cobre caíram recentemente e também reagiram negativamente à decisão de Trump de excluir o cobre refinado comercializado globalmente das tarifas. O preço está a reagir aos mínimos locais de meados de julho e pode começar a responder aos fundamentos globais mais uma vez. O suporte importante está em US $ 9.500 e um pouco abaixo disso, na retração de Fibonacci de 38,2% da última tendência de baixa. O fortalecimento do dólar americano é atualmente um fator negativo para o cobre. No entanto, uma parada sustentada no crescimento dos preços a longo prazo só ocorreria no caso de um colapso económico global ou um aumento significativo da oferta. No entanto, o nível de $10.000 representa uma barreira clara que exigiria um catalisador muito positivo para ser quebrada. Não está fora de questão que a recente aceleração dos gastos chineses continue a apoiar os preços globais do cobre.



Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.