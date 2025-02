Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 04/02/2025

Os mercados mundiais caíram após a entrada em vigor das tarifas de 10% impostas por Trump sobre as importações chinesas, com a China a anunciar imediatamente medidas de retaliação, incluindo tarifas de 15% sobre o carvão e o GNL dos EUA e de 10% sobre o petróleo bruto e outros bens. Os futuros do S&P 500 caíram 0,8%, os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,9% e os futuros do Dow caíram 0,6%.

A China revelou contramedidas adicionais, incluindo o controlo das exportações de metais críticos (tungsténio, telúrio, ruténio e molibdénio), lançou uma investigação antitrust contra a Google e acrescentou a PVH Corp e a Illumina à sua lista de entidades não fiáveis. Os mercados chineses permaneceram fechados para o Ano Novo Lunar, enquanto o Hang Seng de Hong Kong subiu 1,8% em ganhos tecnológicos.

Trump adiou por 30 dias a aplicação de direitos aduaneiros de 25% ao Canadá e ao México, depois de ter conseguido acordos sobre a aplicação das fronteiras e o tráfico de droga. Ambos os países comprometeram-se a reforçar as medidas de segurança nas fronteiras, com o Canadá a concentrar-se no crime organizado e o México a enviar 10.000 membros da Guarda Nacional.

Os preços do petróleo recuaram, com o Brent a cair 0,7% para 75,09 dólares e o WTI a cair 1,2% para 71,85 dólares, pressionados pela resolução temporária com o Canadá (o maior fornecedor de petróleo dos EUA) e pelos planos da OPEP+ para aumentar a produção a partir de abril.

Trump anunciou planos para criar um fundo soberano dos EUA no prazo de 90 dias, sugerindo que este poderia potencialmente adquirir o TikTok. O Secretário do Tesouro Bessent indicou que o fundo iria “monetizar o lado dos activos do balanço dos EUA”, embora os mecanismos de financiamento específicos permaneçam pouco claros.

O Presidente Donald Trump sugeriu que a Ucrânia deveria conceder acesso aos seus recursos de terras raras em troca de ajuda à defesa dos EUA e instou os aliados europeus a aumentarem o seu apoio financeiro à Ucrânia.

O diretor executivo da OpenAI, Sam Altman, anunciou parcerias com a sul-coreana Kakao e a japonesa SoftBank para o desenvolvimento de produtos de IA. Altman salientou o papel potencial das empresas coreanas no projeto de centro de dados Stargate dos EUA e deverá reunir-se com os líderes da Samsung e do SK Group.

As ações da Palantir subiram 23% após o fecho do mercado, já que a receita do quarto trimestre aumentaram 36% para US $ 827,5 milhões, com a empresa a prever receita de US $ 3,75 mil milhões em 2025, acima das estimativas dos analistas. A receita do governo dos EUA aumentou 45% para US $ 343 milhões, enquanto a receita comercial aumentou 64% para US $ 214 milhões.

O Governador do Banco do Japão, Ueda, reafirmou o compromisso do banco central em alcançar uma inflação sustentável de 2%, esclarecendo o seu enfoque nas tendências subjacentes da inflação, reconhecendo simultaneamente os desafios na medição de factores pontuais.

