Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 05/08/2025

O dólar americano valorizou face às principais moedas.

O negociador comercial japonês Akazawa está de regresso aos E.U.A. para finalizar os detalhes do novo acordo

A Presidente da Reserva Federal de São Francisco, Mary Daly, afirmou que dois cortes nas taxas de juro em 2025 continuam a ser apropriados, embora uma decisão em setembro ainda seja incerta. Reconheceu que o mercado de trabalho está a enfraquecer e que a Fed “não pode esperar para sempre” para agir. Na sua opinião, o impacto das tarifas sobre a inflação será limitado e a política deverá continuar a depender dos dados.

O Goldman Sachs prevê que a Fed possa reduzir as taxas em setembro - potencialmente até 50 pontos base - se o desemprego aumentar acentuadamente. O cenário de base pressupõe três cortes de 25 pb até ao final do ano. O fator-chave será o relatório sobre o mercado de trabalho; um aumento da taxa de desemprego poderá acelerar o ciclo de flexibilização.

As minutas da reunião de junho do Banco do Japão estavam em grande parte desactualizadas, mas confirmaram uma abordagem cautelosa à normalização da política. Os membros observaram que a inflação está a exceder as previsões, mas sublinharam a necessidade de avaliar os riscos comerciais e os lucros das empresas. Apesar da incerteza, o BoJ tenciona continuar a aumentar a taxa de juro se os dados confirmarem as suas projecções.

O PMI de serviços finais do Japão subiu para 53,6 em julho, apoiado pela forte procura interna, apesar de um declínio nas encomendas de exportação. O crescimento do emprego abrandou devido à escassez de mão de obra e a orçamentos apertados. As pressões sobre os preços abrandaram em toda a economia. O PMI composto subiu para 51,6, com os serviços a continuarem a ser o principal fator de crescimento.

O PMI de serviços privados da S&P da China subiu para 52,6 em julho, o valor mais elevado desde maio de 2024. O crescimento foi apoiado por uma forte procura interna e de exportação, especialmente no sector do turismo. O emprego aumentou mais rapidamente e as empresas aumentaram os preços pela primeira vez em seis meses devido ao aumento dos custos dos factores de produção. No entanto, o PMI composto caiu para 50,8 devido ao enfraquecimento da produção.

A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA (CFTC) anunciou a sua intenção de permitir a negociação de criptomoedas à vista em bolsas de futuros registadas na CFTC.

