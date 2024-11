Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 05/11/2024

Os índices norte-americanos encerraram a sessão de ontem com quedas ligeiras; o S&P 500 e o Nasdaq 100 perderam cerca de 0,4%, num contexto de incerteza que domina os mercados antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos. 24 horas antes da eleição, a liderança de Donald Trump aumentou novamente, dando-lhe uma vantagem de 55% a 44% no mercado de previsões de Kalshi

O dólar está a ser negociado de forma lateral esta manhã, com o EUR/USD a fixar-se nos 1,087 e o USDJPY a subir uns modestos 0,15%. As yields das obrigações a 10 anos estão atualmente a ser negociadas em torno dos 2,9%

O clima durante a sessão asiática foi otimista. O Nikkei subiu quase 1,4%, o índice Hang Seng subiu quase 1,5% hoje, e os contratos sobre os índices HK.cash e CHN.cash da China estão a valorizar mais de 2%, com os investidores a esperarem que melhores dados do sector de serviços do país sejam um dos primeiros sinais de pacotes de estímulo “reais” lançados por Pequim

Os dados do PMI de serviços Caixin da China para outubro ficaram nos 52 pts contra os 50,5 pts previstos e 50,3 anteriormente. Em contrapartida, o S&P PMI de Hong Kong indicou 52,5 pts contra 50 em setembro. As leituras melhores do que as previstas agradaram aos mercados

O Banco Central da Austrália (RBA) manteve as taxas em 4,35%, como esperado. O par AUDUSD está a valorizar quase 0,3% hoje. O banco indicou que espera um efeito pró-inflacionário resultante dos esforços de estímulo na China, enquanto o núcleo da inflação permanece inalterado em níveis elevados.

De acordo com o comentário do RBA, a procura na economia ainda excede a oferta, tornando necessário que a política seja restritiva “por mais algum tempo”; de acordo com o banco, o declínio da inflação do IPC não reflecte totalmente a situação na economia, e a inflação subjacente é demasiado elevada

As vendas a retalho em Singapura aumentaram 2% em outubro, contra 1,8% previsto e 0,6% anteriormente (o crescimento mensal foi de 0,4% contra 0,7% em setembro)

O lucro operacional do terceiro trimestre da Hugo Boss superou ligeiramente as expectativas dos analistas (aumento de 1% nas vendas do grupo ajustadas à moeda), devido à “procura persistentemente fraca na China”; o EBIT desceu 7% para 95 milhões de euros, contra 90 milhões previstos pelos analistas

A Axios noticiou que os Estados Unidos e a Arábia Saudita estão a discutir um possível acordo de segurança regional, que não incluiria um acordo mais amplo com Israel. O Irão concordou em aumentar a produção de petróleo em 250.000 barris por dia

O WSJ refere que as novas restrições fizeram com que fabricantes de chips como a Applied Materials e a Lam Research fossem obrigados a afastar fornecedores e investidores chineses