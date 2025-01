Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 06/01/2025

Estamos a iniciar uma nova semana de negociações nos mercados financeiros.

Os mercados asiáticos estão a prolongar as quedas iniciadas na semana passada, embora os dados do PMI Caixin para os serviços divulgados hoje tenham sido melhores do que o esperado. No entanto, os dados com o relatório industrial, o quadro geral da economia para dezembro mostraram sinais de deterioração.

O sentimento também não foi apoiado pelas declarações de sábado do PBoC, que revelou novos planos para estimular a economia, incluindo: aumento do apoio financeiro à inovação tecnológica e fornecimento de liquidez ao mercado de acções.

O dólar canadiano está a valorizar esta manhã, depois de a Reuters ter noticiado que o atual Primeiro-Ministro Trudeau irá demitir-se na quarta-feira/quinta-feira.

Os futuros europeus apontam para uma abertura ligeiramente em alta. Os contratos Eurostoxx 50 estão a subir 0,25%.

O par cambial USD/JPY está a ser negociado ligeiramente acima dos 157,80. A sessão de hoje foi a primeira do ano para os mercados japoneses. O governador do Banco do Japão, Ueda, falou, mas não deu nenhuma indicação clara sobre o momento de um aumento da taxa de juros. O Nikkei do Japão perdeu 1,65% hoje em comparação com a última sessão de 2024.

O gás natural começou a sessão a valorizar cerca de 8%, uma vez que está a beneficiar das previsões meteorológicas que prevêem um arrefecimento significativo na parte oriental dos EUA.

A Bitcoin recuperou terreno após as negociações do fim de semana e está de volta perto da barreira dos $100.000.

A atenção dos investidores volta-se hoje para os dados do PMI de serviços das principais economias do mundo. A inflação na Alemanha para dezembro estará em destaque. Nas primeiras horas da sessão de Wall Street, também serão publicados os resultados das encomendas de bens duráveis dos EUA.



